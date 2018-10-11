Узбекистан ждет от Всемирного банка помощи в реформировании электроэнергетики

Руководство "Узбекэнерго" обсудило со специалистами Всемирного банка вопросы институциональных реформ в электроэнергетике.

ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Узбекистан ожидает от Всемирного банка (ВБ) помощи в реструктуризации электроэнергетической отрасли и подготовке новой тарифной политики, сообщила пресс-служба АО "Узбекэнерго".

Руководство компании провело встречу со специалистами ВБ, на которой обсудили вопросы институциональных реформ в электроэнергетике.

"Были согласованы основные направления плана расширения генерирующих мощностей для сектора электроэнергетики в целях удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, диверсификации энергетического баланса и обеспечения устойчивости отрасли", - говорится в сообщении.

Эксперты ВБ помогут в подготовке тарифной модели для сектора электроэнергетики республики. Банк также поддержит инициативы правительства по реструктуризации электроэнергетического сектора.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале октября провел совещание, посвященное состоянию дел в электроэнергетике. Глава государства указал на необходимость создания дополнительных мощностей для выработки 12,5 тысячи мегаватт к 2030 году за счет строительства как традиционных парогазовых и газотурбинных установок, так и угольных ТЭС, солнечных и ветряных электростанций.

По данным "Узбекэнерго", 84% мощностей тепловых электростанций были введены в строй почти полвека назад, при этом действующие мощности загружены лишь на 83%.