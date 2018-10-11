Казахстан и Узбекистан хотят построить завод по переработке бытовых отходов

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Казахстан и Узбекистан намерены построить завод по переработке твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.
Накануне ГУП "Махсустранс" при Госкомитете Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и ТОО "ГорКомТРанс города Караганды" подписали меморандум о сотрудничестве.
Стороны собираются консультировать друг друга по вопросам обращения с коммунальными отходами, включающие в себя организацию сбора, вывоза, сортировки и переработки мусора.
Напомним, в августе сообщалось, что итальянская компания планирует строительство в Ташкенте крупнейшего завода по переработке отходов в электрическую и тепловую энергию.