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Работа мусороперерабатывающего завода

Казахстан и Узбекистан хотят построить завод по переработке бытовых отходов

© Sputnik / Михаил Мокрушин
Экономика
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Ранее итальянцы заявляли о планах построить в Ташкенте крупнейшей завод по переработке отходов в электрическую и тепловую энергию.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Казахстан и Узбекистан намерены построить завод по переработке твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Работа мусороперерабатывающего завода
© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Накануне ГУП "Махсустранс" при Госкомитете Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и ТОО "ГорКомТРанс города Караганды" подписали меморандум о сотрудничестве. 

Стороны собираются консультировать друг друга по вопросам обращения с коммунальными отходами, включающие в себя организацию сбора, вывоза, сортировки и переработки мусора.

Напомним, в августе сообщалось, что итальянская компания планирует строительство в Ташкенте крупнейшего завода по переработке отходов в электрическую и тепловую энергию.

Теги:
Казахстан, Ташкент, Отходы, вывоз мусора, сбор мусора, мусор



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