"Узбекнефтегаз" может начать сотрудничество с индийской ONGC Videsh Ltd

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. "Дочка" крупнейшей индийской нефтегазовой корпорации ONGC Videsh Ltd интересуется разведкой нефти и газа в Узбекистане, сообщает РИА Новости.
Представители компании провели переговоры с руководством "Узбекнефтегаза". Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в области проведения геологоразведочных работ на территории РУ.
По итогам переговоров они подписали соглашение о совместной подготовке конкретных предложений по сотрудничеству, она займет около четырех месяцев.
В частности, документ предусматривает обмен информацией по инвестиционным блокам в Узбекистане.
Основная специализация ONGC Videsh – поиск и приобретение нефтегазовых площадей за пределами Индии для дальнейшей разведки, разработки и добычи сырой нефти и природного газа.