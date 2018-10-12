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Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте

"Узбекнефтегаз" может начать сотрудничество с индийской ONGC Videsh Ltd

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Дочерняя компания крупнейшей нефтегазовой корпорации Индии провела переговоры с узбекистанскими коллегами.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. "Дочка" крупнейшей индийской нефтегазовой корпорации ONGC Videsh Ltd интересуется разведкой нефти и газа в Узбекистане, сообщает РИА Новости.

Представители компании провели переговоры с руководством "Узбекнефтегаза". Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в области проведения геологоразведочных работ на территории РУ.

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© Sputnik / Тигран Меграбян
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По итогам переговоров они подписали соглашение о совместной подготовке конкретных предложений по сотрудничеству, она займет около четырех месяцев.

В частности, документ предусматривает обмен информацией по инвестиционным блокам в Узбекистане.

Основная специализация ONGC Videsh – поиск и приобретение нефтегазовых площадей за пределами Индии для дальнейшей разведки, разработки и добычи сырой нефти и природного газа.

Теги:
сотрудничество, Индия, Узбекнефтегаз



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