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Денежную компенсацию при сносе жилья теперь получит только собственник

© Sputnik / Екатерина Штукина
Экономика
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В республике изменен порядок выплаты компенсаций при сносе жилья.

ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Компенсация при сносе жилья в связи с изъятием земли для государственных или общественных нужд теперь полагается только ее владельцу.

Соответствующие поправки были внесены в Жилищный кодекс Узбекистана 11 октября.

В документе указывается, что раньше государство должно было в случае сноса жилых домов и квартир компенсировать их стоимость денежными средствами или другим жильем владельцам, членам их семей, а также гражданам, постоянно проживающим в этих домах (квартирах).

Снос ветхого жилья в Ташкенте
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Теперь компенсацию будут получать только собственники.

В качестве компенсации, по выбору и по соглашению сторон, в собственность должно предоставляться другое равноценное благоустроенное жилое помещение площадью не ниже социальной нормы площади с выплатой рыночной стоимости насаждений либо выплачиваться рыночная стоимость сносимых жилого дома (квартиры) и иных строений, сооружений и насаждений, а также рыночная стоимость права на земельный участок в полном объеме.

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При превышении рыночной стоимости сносимого дома (квартиры) или права на участок рыночной стоимости предоставляемого жилья или права на участок разница подлежит компенсации собственнику. Если дороже рыночная стоимость предоставляемого жилья или права на участок, разница подлежит компенсации собственником в течение пяти лет.




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