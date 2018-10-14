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Минимальная зарплата в Узбекистане с 1 ноября вырастет на 10 процентов

Sputnik
Экономика
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ о повышении с 1 ноября размеров заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, а также пенсий, стипендий и пособий.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Размер минимальной зарплаты в Узбекистане с 1 ноября будет повышен в среднем на 10 процентов - до 202,73 тысячи сумов (25 долларов по курсу ЦБ Узбекистана).

Это следует из указа президента страны Шавката Мирзиёева, обнародованного в субботу на сайте национального информационного агентства УзА.

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Документ с 1 ноября также устанавливает минимальные размеры пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства — в размере 396,5 тысячи сумов в месяц (около 50 долларов), пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, составят 243,3 тысячи сумов (30 долларов).

Это уже второе в нынешнем году повышение размеров заработной платы и пенсий. С 15 июля минимальная зарплата и социальные выплаты были увеличены на 7 процентов.

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