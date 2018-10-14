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Студенты педагогического института в Чирчике

Платить надо больше: контракт на обучение в вузах снова подорожал

© Foto : Фозил Фарход
Экономика
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Стоимость контракта в вузах повышается в связи с повышением МРЗП с 1 ноября.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. С 1 ноября текущего года в Узбекистане в среднем на 10% вырастет стоимость обучения на контракте в вузах.

Об этом сообщает uznews.uz.

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Минимальная зарплата в Узбекистане с 1 ноября вырастет на 10 процентов

Отметим, что контракт на учебу в вузах рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы. Ранее мы сообщали, что президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении с 1 ноября размеров заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, а также пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10%.

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В настоящее время минимальный по стоимости контракт составляет 45 минимальных заработных плат, то есть 8 293 500 сумов.

Со второго семестра минимальный контракт будет стоить 9 122 850 сумов.




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