Платить надо больше: контракт на обучение в вузах снова подорожал

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. С 1 ноября текущего года в Узбекистане в среднем на 10% вырастет стоимость обучения на контракте в вузах.
Об этом сообщает uznews.uz.
Отметим, что контракт на учебу в вузах рассчитывается исходя из размера минимальной заработной платы. Ранее мы сообщали, что президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о повышении с 1 ноября размеров заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, а также пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10%.
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В настоящее время минимальный по стоимости контракт составляет 45 минимальных заработных плат, то есть 8 293 500 сумов.
Со второго семестра минимальный контракт будет стоить 9 122 850 сумов.