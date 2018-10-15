Торговый оборот Узбекистана и РФ в январе-сентябре вырос на 20%

В структуре общего внешнеторгового оборота республики Россия с долей 18,1% занимает второе место, уступая только Китаю (19,2%).

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Торговый оборот Узбекистана и России в январе-сентябре 2018 года вырос на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 4,178 миллиарда долларов.

Такие данные содержатся в отчете Государственного комитета по статистике республики.

Внешнеторговый оборот Узбекистана за девять месяцев этого года вырос на 17,2% - до 23,04 миллиарда долларов, в том числе экспорт снизился на 0,4% - до 9,37 миллиарда долларов, импорт вырос на 33,3% - до 13,68 миллиарда долларов.

© Sputnik / Станислав Савин С начала года импорт в Узбекистан на 20% превысил экспорт

Дефицит внешней торговли вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,31 миллиарда долларов.

Объем экспорта Узбекистана в РФ снизился на 0,1% - до 1,533 миллиарда долларов, импорт вырос в 1,36 раза – до 2,645 миллиарда долларов.

В структуре общего внешнеторгового оборота республики Россия с долей 18,1% занимает второе место, уступая только Китаю (19,2%).

В структуре экспорта Узбекистана лидируют поставки энергоносителей (главным образом, природного газа) – 426,3 миллиона долларов (+20,4%), услуг – 337,4 миллиона долларов (минус 24,5%) и плодоовощной продукции - 179,9 миллиона долларов (рост в 1,52 раза).

За счет чего растет объем экспорта Ташкента – цифры от хокимията >>>

Основными импортными позициями из РФ остаются оборудование – 484,1 миллиона долларов (рост в 1,51 раза), химическая продукция – 261 миллион долларов (+22%), сырая нефть – 196,6 миллиона долларов (рост в 2,5 раза). В структуру основных поставок в Узбекистан из РФ также входят черные металлы, данные по ним не обнародованы.