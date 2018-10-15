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Доллар и евро продолжают расти к суму – обновленный курс валют в Узбекистане

Sputnik
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (42)
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Центральный банк Узбекистана с 16 октября установил новый обменный курс валют.

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане прибавил по сравнению с прошлой неделей 26,96 сума, составив 8208,04 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

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Европейская валюта также подорожала на 63,08 сума. Курс евро составил 9490,14 сума.

Рубль подорожал несущественно – на 1,12 сума, составив 123,85 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (42)



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