Доллар и евро продолжают расти к суму – обновленный курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане прибавил по сравнению с прошлой неделей 26,96 сума, составив 8208,04 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

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Европейская валюта также подорожала на 63,08 сума. Курс евро составил 9490,14 сума.

Рубль подорожал несущественно – на 1,12 сума, составив 123,85 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.