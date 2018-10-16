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Хурма Королек

Казахстан не допустил ввоз карантинной хурмы из Узбекистана

© Sputnik / Нина Зотина
Экономика
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Нарушители были привлечены к административной ответственности. Продукцию вернули на территорию стран-экспортеров.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Казахстан в течение трех суток предотвратил незаконный ввоз в республику нескольких партий подкарантинной продукции из ряда стран, в том числе из Узбекистана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны.

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"В период с 10 по 12 октября 2018 года государственными инспекторами по карантину растений территориальных инспекций Министерства сельского хозяйства пресечено 29 попыток незаконного ввоза на территорию Казахстана 165,5 тонны подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно пресс-релизу, при проведении контроля было установлено, что при ввозе 2,5 тонны хурмы из Узбекистана был выявлен карантинный объект (червец Комстока — Pseudococcus comstocki, Kuwana).

По вышеперечисленным фактам нарушители были привлечены инспекторами к административной ответственности в соответствии с кодексом Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

Подкарантинная продукция была возвращена на территорию стран-экспортеров.




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