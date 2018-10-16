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Презентация КАМАЗ в Ташкенте

"КАМАЗ" может в следующем году начать закупать комплектующие у "Узавтопрома"

Пресс-служба "Узавтосаноат"
Экономика
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Генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин провел в Ташкенте переговоры с руководством "Узавтопрома", на которых обсуждались вопросы поставок комплектующих из Узбекистана на главный сборочный конвейер "КАМАЗа".

ТАШКЕНТ, 16 окт – Sputnik. ПАО "КАМАЗ" намерено к весне 2019 года начать закупать комплектующие у предприятий АО "Узавтопром" для главного конвейера российского холдинга, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора "КАМАЗа" Сергея Когогина.

Когогин провел в Ташкенте переговоры с руководством "Узавтопрома", на которых обсуждались вопросы поставок комплектующих из Узбекистана на главный сборочный конвейер "КАМАЗа".

"Около 12 предприятий "Узавтопрома" могли бы участвовать в поставках комплектующих на главный сборочный конвейер "КАМАЗа", - сказал Когогин по итогам переговоров.

Он отметил, что специалисты российского холдинга провели технический аудит этих предприятий, которые способны производить требуемую продукцию соответствующего качества и цены.

"Начинается работа на более предметной основе. В этом году начнутся испытания продукции, первый квартал - завершение испытаний в зимних условиях, со второго квартала могут уже начаться поставки (на конвейер. - Ред.)", - сказал Когогин.

По данным "Узавтопрома", на первоначальном этапе речь идет о поставках аккумуляторных батарей и кабельно-проводниковой продукции. В частности, стороны также договорились о проработке взаимных поставок комплектующих между предприятиями автопрома Узбекистана и предприятиями ООО "Объединенные автомобильные технологии" ("дочка" "КАМАЗа").

Сотрудник дилерского центра ПАО Камаз в Ташкенте
Пресс-служба дилерского центра ПАО "Камаз" в Ташкенте
В Ташкентской области откроется еще одно предприятие "КАМАЗ"
В ноябре 2017 года "КАМАЗ" и "Узавтопром" подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий организацию производства грузовых автотранспортных средств в Узбекистане. Кроме того, в рамках договора о сотрудничестве планируются поставки комплектующих деталей и специальных кузовов из Узбекистана на "КАМАЗ". Во вторник в Ташкенте состоялась церемония подписания документов о создании СП Kamaz Asia Center по развитию сервисной сети на территории Узбекистана, а также презентация грузового автомобиля российского автопроизводителя, работающего на компримированном (сжатом) метане.

В марте российский автопроизводитель начал сборку на производственных площадях UzAutoTrailer (дочернее предприятие "Узавтопрома") в Самаркандской области. Производственная мощность сборочной площадки составляет полторы тысячи грузовиков в год с последующим увеличением до 3 тысяч единиц ежегодно. По данным UzAutoTrailer, сегодня на мощностях предприятия собрали порядка 400 единиц "КАМАЗов" 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Грузовики оснащены двигателями мощностью от 240 до 401 лошадиных сил, отвечающих стандартам Евро-3 и Евро-4.




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