ЕИБ направит 100 млн евро на развитие водоснабжения в Узбекистане

Это поможет Узбекистану справиться с высокой зависимостью от внешних водных ресурсов и нехваткой местных ресурсов пресной воды.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Европейский инвестиционный банк предоставит Узбекистану заем в 100 миллионов евро для развития водоснабжения и удаления сточных вод в республике.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Управление распределения вод Ташкента передадут французской компании Veolia

"Это поможет Узбекистану лучше справиться с высокой зависимостью от внешних водных ресурсов и нехваткой местных ресурсов пресной воды. Около 80% воды, используемой в Узбекистане, поступает из соседних стран", - говорится в сообщении пресс-службы делегации ЕС в Узбекистане.

Также еще один заем в 100 миллионов евро будет выделен для инвестиций в области энергоэффективности малых и средних предприятий Узбекистана.

Финансирование ЕИБ будет способствовать достижению цели правительства Узбекистана по снижению уровня энергоемкости страны не менее чем на 50% к 2030 году.