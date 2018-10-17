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Водопроводный кран

ЕИБ направит 100 млн евро на развитие водоснабжения в Узбекистане

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Это поможет Узбекистану справиться с высокой зависимостью от внешних водных ресурсов и нехваткой местных ресурсов пресной воды.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Европейский инвестиционный банк предоставит Узбекистану заем в 100 миллионов евро для развития водоснабжения и удаления сточных вод в республике.

Счетчик воды
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Управление распределения вод Ташкента передадут французской компании Veolia

"Это поможет Узбекистану лучше справиться с высокой зависимостью от внешних водных ресурсов и нехваткой местных ресурсов пресной воды. Около 80% воды, используемой в Узбекистане, поступает из соседних стран", - говорится в сообщении пресс-службы делегации ЕС в Узбекистане.

Также еще один заем в 100 миллионов евро будет выделен для инвестиций в области энергоэффективности малых и средних предприятий Узбекистана.

Финансирование ЕИБ будет способствовать достижению цели правительства Узбекистана по снижению уровня энергоемкости страны не менее чем на 50% к 2030 году.

Теги:
Узбекистан, Водоснабжение, Европа, Евросоюз



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