В Ташкенте могут построить бизнес-парк по проекту британской компании

В столице Узбекистана находится с визитом делегация David Tang & Co во главе с президентом Дэвидом Тангом.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Ташкент прибыла с визитом делегация британской компании David Tang & Co во главе с президентом Дэвидом Тангом, сообщает пресс-служба столичного хокимията.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. В Ташкенте находится делегация зарубежных деловых кругов во главе с президентом британской компании "David Tang & Co."Дэвидом Тангом

Он также занимает пост первого вице-президента Ассоциации китайской диаспоры в Лондоне.

"В столичном хокимияте прошла встреча с представителями делегации, в ходе которой зарубежные представители выразили желание построить в нашей столице "Бизнес-парк" или "Бизнес-ассоциацию" по аналогии с существующими уже в Китае и Великобритании, с целью привлечения предпринимателей", - уточняется в сообщении.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. В Ташкенте находится делегация зарубежных деловых кругов во главе с президентом британской компании "David Tang & Co."Дэвидом Тангом

По словам представителей деловых кругов, в новый бизнес-парк могут войти организации, использующие в работе современные IT-технологии, трейдинг и инновации.