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В Ташкенте находится делегация зарубежных деловых кругов во главе с президентом британской компании David Tang & Co. Дэвидом Тангом

В Ташкенте могут построить бизнес-парк по проекту британской компании

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Экономика
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В столице Узбекистана находится с визитом делегация David Tang & Co во главе с президентом Дэвидом Тангом.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. В Ташкент прибыла с визитом делегация британской компании David Tang & Co во главе с президентом Дэвидом Тангом, сообщает пресс-служба столичного хокимията.

В Ташкенте находится делегация зарубежных деловых кругов во главе с президентом британской компании David Tang & Co.Дэвидом Тангом
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
В Ташкенте находится делегация зарубежных деловых кругов во главе с президентом британской компании "David Tang & Co."Дэвидом Тангом

Он также занимает пост первого вице-президента Ассоциации китайской диаспоры в Лондоне.

"В столичном хокимияте прошла встреча с представителями делегации, в ходе которой зарубежные представители выразили желание построить в нашей столице "Бизнес-парк" или "Бизнес-ассоциацию" по аналогии с существующими уже в Китае и Великобритании, с целью привлечения предпринимателей", - уточняется в сообщении.

В Ташкенте находится делегация зарубежных деловых кругов во главе с президентом британской компании David Tang & Co.Дэвидом Тангом
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
В Ташкенте находится делегация зарубежных деловых кругов во главе с президентом британской компании "David Tang & Co."Дэвидом Тангом

По словам представителей деловых кругов, в новый бизнес-парк могут войти организации, использующие в работе современные IT-технологии, трейдинг и инновации.

Теги:
бизнес, Великобритания, Ташкент



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