Узбекистан и Китай готовятся к строительству четвертой нитки газопровода

Программа пребывания делегации "Узбекнефтегаза" в Китае включала посещение нескольких предприятий и проведение двусторонних переговоров.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Делегация АО "Узбекнефтегаз" во главе с и.о председателя правления Бахромом Ашрафхановым побывала с рабочим визитом в Китае, сообщила пресс-служба компании.

Делегация посетила компанию Richfit и ознакомилась с системой управления ресурсами предприятия (ERP), а также научно-исследовательский институт нефтехимии CNPC и компанию Beijing Petroleum Machinery, специализирующуюся на производстве нефтегазового оборудования.

Программа пребывания делегации включала проведение двусторонних переговоров с президентом компании CNPC Ван Илинем и председателем Совета директоров компании TAPLINE Мэн Фаньчуном.

Пресс-служба "Узбекнефтегаз" Делегация АО "Узбекнефтегаз" в Китае.

На переговорах с компанией CNPC обсуждались итоги реализации совместных инвестиционных проектов. Ван Илинь отдельно подчеркнул положительные результаты в процессе бурения скважины М-15 месторождения Мингбулак и эффективность работы на данном месторождении. Также рассматривались вопросы строительства четвертой нитки газопровода "Узбекистан-Китай", разработки месторождения Хаджисаят, экспорта узбекского природного газа в Китай и другие.

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С представителями компании TAPLINE делегация обсудила существующие и перспективные направления сотрудничества. Результатом взаимодействия в последнее время стала успешная реализация проектов по строительству трех ниток газопровода "Узбекистан-Китай", что заложило основу для налаживания торговых взаимоотношений в сфере поставки природного газа в КНР.

Стороны рассмотрели вопросы эксплуатации газопровода "Узбекистан-Китай", график транспортировки природного газа, а также подготовительные работы по проекту "Строительство четвертой нитки газопровода "Узбекистан-Китай".