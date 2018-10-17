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Делегация от АО Узбекнефтегаз во главе с и.о председателя правления Б.Ашрафхановым в период с 10 по 12 октября 2018 года находилась в столице КНР - Пекине с рабочим визитом.

Узбекистан и Китай готовятся к строительству четвертой нитки газопровода

Пресс-служба "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Программа пребывания делегации "Узбекнефтегаза" в Китае включала посещение нескольких предприятий и проведение двусторонних переговоров.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Делегация АО "Узбекнефтегаз" во главе с и.о председателя правления Бахромом Ашрафхановым побывала с рабочим визитом в Китае, сообщила пресс-служба компании. 

Делегация посетила компанию Richfit и ознакомилась с системой управления ресурсами предприятия (ERP), а также научно-исследовательский институт нефтехимии CNPC и компанию Beijing Petroleum Machinery, специализирующуюся на производстве нефтегазового оборудования.

Программа пребывания делегации включала проведение двусторонних переговоров с президентом компании CNPC Ван Илинем и председателем Совета директоров компании TAPLINE Мэн Фаньчуном.

Делегация от АО Узбекнефтегаз, во главе с и.о председателя Правления Б.Ашрафхановым, в период с 10 по 12 октября 2018 года, находилась в столице КНР - Пекине с рабочим визитом.
Пресс-служба "Узбекнефтегаз"
Делегация АО "Узбекнефтегаз" в Китае.

На переговорах с компанией CNPC обсуждались итоги реализации совместных инвестиционных проектов. Ван Илинь отдельно подчеркнул положительные результаты в процессе бурения скважины М-15 месторождения Мингбулак и эффективность работы на данном месторождении. Также рассматривались вопросы строительства четвертой нитки газопровода "Узбекистан-Китай", разработки месторождения Хаджисаят, экспорта узбекского природного газа в Китай и другие.

Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Узбекнефтегаз" может начать сотрудничество с индийской ONGC Videsh Ltd
С представителями компании TAPLINE делегация обсудила существующие и перспективные направления сотрудничества. Результатом взаимодействия в последнее время стала успешная реализация проектов по строительству трех ниток газопровода "Узбекистан-Китай", что заложило основу для налаживания торговых взаимоотношений в сфере поставки природного газа в КНР.

Стороны рассмотрели вопросы эксплуатации газопровода "Узбекистан-Китай", график транспортировки природного газа, а также подготовительные работы по проекту "Строительство четвертой нитки газопровода "Узбекистан-Китай".




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