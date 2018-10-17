Узбекистан и Китай готовятся к строительству четвертой нитки газопровода

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Делегация АО "Узбекнефтегаз" во главе с и.о председателя правления Бахромом Ашрафхановым побывала с рабочим визитом в Китае, сообщила пресс-служба компании.
Делегация посетила компанию Richfit и ознакомилась с системой управления ресурсами предприятия (ERP), а также научно-исследовательский институт нефтехимии CNPC и компанию Beijing Petroleum Machinery, специализирующуюся на производстве нефтегазового оборудования.
Программа пребывания делегации включала проведение двусторонних переговоров с президентом компании CNPC Ван Илинем и председателем Совета директоров компании TAPLINE Мэн Фаньчуном.
На переговорах с компанией CNPC обсуждались итоги реализации совместных инвестиционных проектов. Ван Илинь отдельно подчеркнул положительные результаты в процессе бурения скважины М-15 месторождения Мингбулак и эффективность работы на данном месторождении. Также рассматривались вопросы строительства четвертой нитки газопровода "Узбекистан-Китай", разработки месторождения Хаджисаят, экспорта узбекского природного газа в Китай и другие.
Стороны рассмотрели вопросы эксплуатации газопровода "Узбекистан-Китай", график транспортировки природного газа, а также подготовительные работы по проекту "Строительство четвертой нитки газопровода "Узбекистан-Китай".