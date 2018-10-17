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В Узбекистане уменьшаются золотовалютные резервы

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
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В сентябре запасы уменьшились на 463,5 миллиона долларов, это частично обусловлено снижением цен на золото.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Золотовалютные резервы в Узбекистане в сентябре уменьшились на 463,5 миллиона долларов, сообщает Центробанк республики.

При этом активы в иностранной валюте снизились на примерно 473 миллиона, а монетарное золото, напротив, выросло.

"Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда. Золотовалютные резервы состоят из валютных активов и монетарного золота в слитках. В целях эффективного управления Центральным банком ведется раздельный учет как валовых, так и чистых золотовалютных резервов", - уточняется в сообщении.

В августе стало известно о снижении объема золотовалютных резервов в Узбекистане на 238,8 миллиона долларов - до 26,4 миллиарда.

Теги:
Узбекистан, Банки, золото



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