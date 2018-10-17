"Волгограднефтемаш" отправил в Узбекистан агрегаты для очистки воздуха

Устройства для охлаждения и очистки рабочей среды от различных примесей будут использоваться на заводе по производству жидкого синтетического топлива, строящемся в Кашкадарьинской области.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Предприятие "Волгограднефтемаш" отгрузило оборудование для завода по производству жидкого синтетического топлива, строящегося в Кашкадарьинской области на базе Шуртанского газохимического комплекса, говорится на сайте компании.

"Два азотных и два воздушных скруббера, диаметр которых составляет 5,8 метра и 6 метров, а общий вес - более 400 тонн, будут эксплуатироваться в составе установки разделения воздуха завода GTL-технологии по переводу газа в жидкое состояние", - говорится в сообщении.

Скруббер - устройство, предназначенное для охлаждения и очистки рабочей среды от различных примесей.

Маршрут транспортировки аппаратов проходит по Волге, затем через Каспийское море их доставят до порта Курык в Казахстане. Далее специальным автотранспортом скрубберы привезут заказчику.