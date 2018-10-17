"Узбекистон хаво йуллари" может закупить вертолеты у США и Франции

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. "Узбекистон хаво йуллари" рассматривает возможность покупки американских, французских и немецких вертолетов Robinson Helicopter Company и Airbus Helicopters, сообщает пресс-служба Национальной авиакомпании.

Руководство НАК встретилось с директором компании Uralhelicom Алексеем Михайловым в рамках первого межрегионального российско-узбекского форума, он пройдет 18-19 октября в Ташкенте.

"Узбекистон хаво йуллари" Встреча "Узбекистон хаво йуллари" с делегацией Уральской вертолетной компании

"Целью данной встречи стало обсуждение вопросов сотрудничества в областипоставки пассажирских вертолетов ведущих производителей Robinson Helicopter Company (США) и Airbus Helicopters (Франция, Германия)", - говорится в пресс-релизе.

По словам Михайлова, эти легкие многоцелевые устройства считаются самыми популярными в мире и лидерами продаж благодаря своей надежности и комфортабельности.

Uralhelicom ("Уральская вертолетная компания") – официальный дилер американской вертолетной компании Robinson Helicopter Company в России.