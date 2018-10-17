Заложен первый камень в основание нового завода на базе "Ахангаранцемента"

Суммарные инвестиции в проект составят более 160 млн долларов, мощность завода - 3 млн тонн цемента в год.

ТАШКЕНТ, 17 окт – Sputnik. Камень в основание нового цементного завода заложен на площадке АО "Ахангаранцемент" в Ташкентской области, строительство переходит в активную фазу, сообщает пресс-служба АО "Евроцемент груп".

Суммарные инвестиции в проект составят более 160 млн долларов.

"Новое предприятие станет ключевым звеном кластера стройматериалов, который мы создаем на базе «АХАНГАРАНЦЕМЕНТА», и самой масштабной инициативой в рамках этого проекта. Мощность завода 3 млн тонн цемента в год, а первые партии продукции с него республика получит уже в середине 2020 года", – заявил на торжественной церемонии президент холдинга "Евроцемент груп" Михаил Скороход.

Предприятие будет производить продукцию энергоэффективным сухим способом, в том числе высокомарочный цемент, который предполагается использовать для строительства электростанций, дорожных развязок, аэродромных покрытий, жилых, офисных и торговых зданий. Качество продукции учитывает высокие требования к сейсмоустойчивости построек в регионе.

На площадке АО "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ" заложен камень в основание нового цементного завода © Sputnik / Рамиз Бахтияров

На площадке АО "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ" заложен камень в основание нового цементного завода © Sputnik / Рамиз Бахтияров

На площадке АО "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ" заложен камень в основание нового цементного завода © Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 3 © Sputnik / Рамиз Бахтияров На площадке АО "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ" заложен камень в основание нового цементного завода

В ноябре "Евроцемент груп" и АО "Узстройматериалы" подписали соглашение о реализации проекта строительства завода по производству цемента сухим способом мощностью 3 миллиона тонн продукции в год. Подрядчиком выступает Beijing Triumph International Engineering Со (входит в китайскую промышленную группу CNBM).

Кроме того, в состав создающегося кластера войдут производство огнеупорного кирпича (запущено в 2017 году), линия высокомарочного бетона и железобетонных изделий, а также минераловатной продукции. Завершение строительства цементного завода и основных мощностей кластера намечено в 2020 году.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров На площадке АО "АХАНГАРАНЦЕМЕНТ" заложен камень в основание нового цементного завода

В августе 2006 года "Евроцемент груп" приобрела 75,6% акций "Ахангаранцемента". В настоящий момент российская компания владеет 84,01% акций предприятия. За десять лет инвестиции "Евроцемент груп" в развитие предприятия составили 50 миллионов долларов. "Ахангаранцемент" был основан в 1961 году и является вторым по величине цементным заводом в республике. Производственная мощность составляет 1,9 миллиона тонн цемента (около 20% от общих мощностей в Узбекистане) по "мокрому" способу производства.