GM Uzbekistan собрала первую партию автомобилей Tracker

Эта модель была презентована на Международном инвестиционном форуме в конце августа этого года. Пока выпущена только тестовая партия из 28 единиц, о массовом производстве сообщат позднее.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. GM Uzbekistan приступила к крупноузловой сборке модели Tracker, которая, по мнению ряда экспертов, должна сменить ушедшую на покой Captiva. Всего изготовлено 28 единиц, сообщает пресс-служба компании.

"Для реализации производства данной модели был подписан ряд контрактов между GM Uzbekistan и GM Korea на поставку комплектующих деталей, а также оборудования и инструментов в ташкентский филиал. В рамках тестового производства, на данный момент, собрано 28 единиц автомобиля Tracker. Пилотная крупноузловая сборка этой модели прошла успешно", — говорится в сообщении GM.

Точная дата начала массового производства, характеристика, комплектации и цены будут объявлены позднее, после того, как тестовые образцы пройдут все необходимые испытания, а оборудование — отладку и настройку всего цикла бесперебойной сборки.

До конца года сборка этой модели будет осуществляться на Ташкентском автозаводе путем крупноузловой сборки, а с 2019-го мощности переедут на основной Асакинский завод уже с полным циклом производства - начиная со штамповки и сварки, и заканчивая покраской и сборкой готовой продукции.

© Foto : Из личного архива Александра Добина Добин: Chevrolet Tracker ждет большой успех

Пятиместный кроссовер Tracker будет оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 140 лошадиных сил с примерным расходом топлива около 8 литров на сто километров. Модель оборудуют большим сенсорным экраном с мультимедиа, навигатором и камерой заднего вида.

По мнению автомобильных экспертов, этот формфактор в современном исполнении с учетом цены и характеристик может стать крайне популярным автомобилем и в самом Узбекистане, и в России.