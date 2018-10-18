Лихачев: РФ и Узбекистан подпишут контракт на строительство АЭС весной

Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан совместно с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиеёвым дадут старт строительству АЭС.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС уже весной 2019 года, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Ключевым моментом визита Путина в Ташкент будет открытие АЭС - Ушаков

"Исторической победой будет, если весной", - сказал он.

В сентябре нынешнего года Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. Проект предполагает строительство двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, которые относятся к инновационному поколению "3+", имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивают повышенную безопасность при эксплуатации и полностью соответствуют всем требованиям МАГАТЭ.

Президент России Владимир Путин в ходе начинающегося в четверг государственного визита в Узбекистан совместно с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиеёвым дадут старт строительству этой АЭС.