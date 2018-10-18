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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.

Лихачев: РФ и Узбекистан подпишут контракт на строительство АЭС весной

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан совместно с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиеёвым дадут старт строительству АЭС.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС уже весной 2019 года, заявил РИА Новости глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Макет будущей АЭС в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Ключевым моментом визита Путина в Ташкент будет открытие АЭС - Ушаков

"Исторической победой будет, если весной", - сказал он.

В сентябре нынешнего года Россия и Узбекистан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. Проект предполагает строительство двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, которые относятся к инновационному поколению "3+", имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивают повышенную безопасность при эксплуатации и полностью соответствуют всем требованиям МАГАТЭ.

Президент России Владимир Путин в ходе начинающегося в четверг государственного визита в Узбекистан совместно с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиеёвым дадут старт строительству этой АЭС.

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Теги:
Росатом, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев, АЭС, Россия, Узбекистан



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