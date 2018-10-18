РФ и Узбекистан увеличили товарооборот сельхозпродукции на 40 процентов

В частности, активно растут объемы поставок плодоовощной продукции из Узбекистана, а Россия остается крупнейшим поставщиком в республику масложировой продукции и сахара.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Товарооборот сельхозпродукции между РФ и Узбекистаном увеличился в 2018 году на 40 процентов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин заявил на семинаре по вопросам кооперации в АПК, организованном в рамках бизнес-миссии Российского экспортного центра, что потенциал сотрудничества между государствами в аграрном секторе неограничен.

"Наш сельскохозяйственный оборот растет опережающими темпами по отношению к общему товарообороту России и Узбекистана. Этот сектор является драйвером нашего сотрудничества", - сказал он.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Узбекистан

В четверг в "Узэкспоцентре" в Ташкенте открылся первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Форум пройдет в рамках визита в республику президента России Владимира Путина 18-19 октября.

По информации Минсельхоза, в 2018 году товарооборот сельхозпродукции между двумя странами вырос на 40% на фоне 20-процентного роста общей торговли. В частности, активно растут объемы поставок плодоовощной продукции из Узбекистана, а Россия остается крупнейшим поставщиком в республику масложировой продукции и сахара.

Левин сообщил, что в Узбекистане реализуется порядка 15 проектов с российским участием в птицеводстве, рыбоводстве, переработке овощей и фруктов.

"Главное - мы уже переходим от простой торговли к глубокому инвестиционному сотрудничеству", - отметил замминистра.

"Назрел вопрос усовершенствования логистики между странами", - добавил Левин.

По его мнению, в частности, речь идет об организации оптово-распределительных центров сельхозпродукции в Узбекистане и РФ.