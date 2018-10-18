Долой бюрократию: овощи и фрукты отправятся на экспорт без предоплаты

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Экспортеры овощей и фруктов смогут отгружать товар без предварительной оплаты и наличия страховки экспортного контракта.
Также продукция не подлежит таможенному досмотру, за исключением случаев, когда есть риск выявления признаков нарушения таможенного законодательства, передает пресс-служба МИД Узбекистана.
До 1 марта 2019 года будет запущен портал, интегрированный с электронной торговой площадкой TradeUzbekistan.com, информационными системами налогового и таможенного комитета, на котором также будет размещена информация о производителях и экспортерах овощей и фруктов, сушеной и переработанной плодоовощной продукции, поставщиках саженцев, семян и удобрений для плодоовощной продукции.