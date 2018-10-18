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Грузчики работают на складе овощей и фруктов

Долой бюрократию: овощи и фрукты отправятся на экспорт без предоплаты

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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В Узбекистане также появится портал, где будет указана информация об экспортерах и импортерах овощей и фруктов.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Экспортеры овощей и фруктов смогут отгружать товар без предварительной оплаты и наличия страховки экспортного контракта.

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Также юридические лица – экспортеры овощей и фруктов смогут отправлять товар за рубеж без наличия лицензии на оптовую торговлю. При этом на выручку индивидуальных предпринимателей, поступившей от экспорта овощей и фруктов, нужно будет заплатить налог один раз. 

Также продукция не подлежит таможенному досмотру, за исключением случаев, когда есть риск выявления признаков нарушения таможенного законодательства, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

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Продавцы смогут устанавливать легкие конструкции на предоставленных им земельных участках для строительства объектов инфраструктуры по орошению, заготовке и хранению плодоовощной продукции непосредственно в местах ее производства.

До 1 марта 2019 года будет запущен портал, интегрированный с электронной торговой площадкой TradeUzbekistan.com, информационными системами налогового и таможенного комитета, на котором также будет размещена информация о производителях и экспортерах овощей и фруктов, сушеной и переработанной плодоовощной продукции, поставщиках саженцев, семян и удобрений для плодоовощной продукции.




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