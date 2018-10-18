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Узбекистан и Россия хотят заключить соглашения на 20 миллиардов долларов

© pixabay
Экономика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (19)
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Также по итогам переговоров Путина и Мирзиёева будет подписана программа экономического сотрудничества на 2019-2024 годы.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Узбекистан и Россия планируют подписать соглашения и проекты на сумму около 20 миллиардов долларов в ходе визита в эту страну президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости министр экономики республики Ботир Ходжаев.

Ранее сообщалось, что Путин посетит с визитом Узбекистан 18-19 октября.

"Планируется подписать крупный пакет соглашений и инвестиционные проекты... Сумма общая - она близка к 20 миллиардам долларов", - сказал Ходжаев в кулуарах первого узбекско-российского межрегионального форума, который открылся в четверг в Ташкенте.

Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета
© Sputnik / Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Узбекистан
Мероприятие проходит в рамках предстоящего визита президента РФ.

Глава Минэкономики также сообщил, что по итогам переговоров глав двух государств будет подписана программа экономического сотрудничества на 2019-2024 годы.

"Она предусматривает два аспекта - инвестиционное отраслевое сотрудничество и межрегиональное", - добавил Ходжаев.

Ранее пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева сообщала, что в ходе визита Путина также предусмотрено принятие "дорожной карты" создания международной радиоастрономической обсерватории "Суффа", программы сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере, соглашения о создании и функционировании филиалов ведущих вузов России в Узбекистане. В рамках визита Путина также впервые будет проведен совместный образовательный форум и состоится церемония запуска строительства атомной электростанции.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (19)
Теги:
Экономика (наука), Владимир Путин, Россия, Узбекистан



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