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Ходжаев Жамшид

Ходжаев не исключает перехода на взаиморасчеты с РФ в нацвалютах

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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По словам министра внешней торговли Узбекистана, вопрос находится на повестке, и страны работают в этом направлении. 

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев не исключает перехода на взаиморасчеты с Россией в национальных валютах, пишет Podrobno.uz

"Насчет расчетов в национальной валюте, этот вопрос поднимается российским правительством. Мы не видим никаких препятствий делать взаиморасчеты в национальной валюте. Были отмечены некоторые механизмы, я считаю, что как только мы их отработаем, то сможем предложить их бизнесменам", - сказал министр в ходе первого Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и РФ.

По его словам, вопрос находится на повестке, и стороны работают в этом направлении. 

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Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков отметил, что сегодня при поставках продукции сначала сумы переводятся в доллары, потом американская валюта в рубли, и эти банковские процедуры занимают продолжительное время. По мнению Сушкова, решение этого вопроса станет ключевым для дальнейшего роста экспортно-импортных операций в агропромышленном комплексе России и Узбекистана.

Теги:
валюта, доллары, деньги, Россия, Узбекистан



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