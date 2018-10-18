Узбекистан снял "картофельную блокаду" с Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Узбекистан снова начнет закупать картофель у Кыргызстана, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Как напомнила на заседании Жогорку Кенеша депутат Ирина Карамушкина, летом Узбекистан ввел запрет на ввоз картофеля из Кыргызстана, однако эмбарго не действует на собранный осенью продукт.
Ситуация негативно повлияла на фермеров в Кыргызстане – они терпят большие убытки, не могут сбыть урожай даже по 5 сомов за килограмм, хранить его негде и собирать невыгодно. Многим крестьянам пришлось брать кредиты.
Изменение решения Узбекистана связано с дефицитом осеннего картофеля, переговоры прошли на прошлой неделе и до сих пор продолжаются. Кыргызстанская сторона также надеется поднять цены.
Карамушкина также добавила, что в Узбекистане дефицит картофеля доходит до полумиллиона тонн в год.