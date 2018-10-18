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Узбекистан снял "картофельную блокаду" с Кыргызстана

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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По словам депутата Ирины Карамушкиной, кыргызстанские фермеры терпят убытки, крестьянам невыгодно даже убирать урожай.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Узбекистан снова начнет закупать картофель у Кыргызстана, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Как напомнила на заседании Жогорку Кенеша депутат Ирина Карамушкина, летом Узбекистан ввел запрет на ввоз картофеля из Кыргызстана, однако эмбарго не действует на собранный осенью продукт.

Новый сорт картофеля.
© Sputnik / Виталий Аньков
Узбекистан готов купить у Кыргызстана до 500 тысяч тонн картофеля

Ситуация негативно повлияла на фермеров в Кыргызстане – они терпят большие убытки, не могут сбыть урожай даже по 5 сомов за килограмм, хранить его негде и собирать невыгодно. Многим крестьянам пришлось брать кредиты.

Изменение решения Узбекистана связано с дефицитом осеннего картофеля, переговоры прошли на прошлой неделе и до сих пор продолжаются. Кыргызстанская сторона также надеется поднять цены.

Карамушкина также добавила, что в Узбекистане дефицит картофеля доходит до полумиллиона тонн в год.

Теги:
Кыргызстан, урожай, картофель



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