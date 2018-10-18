Узбекистан снял "картофельную блокаду" с Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Узбекистан снова начнет закупать картофель у Кыргызстана, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Как напомнила на заседании Жогорку Кенеша депутат Ирина Карамушкина, летом Узбекистан ввел запрет на ввоз картофеля из Кыргызстана, однако эмбарго не действует на собранный осенью продукт.

© Sputnik / Виталий Аньков Узбекистан готов купить у Кыргызстана до 500 тысяч тонн картофеля

Ситуация негативно повлияла на фермеров в Кыргызстане – они терпят большие убытки, не могут сбыть урожай даже по 5 сомов за килограмм, хранить его негде и собирать невыгодно. Многим крестьянам пришлось брать кредиты.

Изменение решения Узбекистана связано с дефицитом осеннего картофеля, переговоры прошли на прошлой неделе и до сих пор продолжаются. Кыргызстанская сторона также надеется поднять цены.

Карамушкина также добавила, что в Узбекистане дефицит картофеля доходит до полумиллиона тонн в год.