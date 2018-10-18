В "Фергана Автосавдо" из-за нарушений уволили руководителя

Директора дилерского центра уволили из-за превышения полномочий рядом сотрудников и несоответствия требованиям по хранению.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В дилерском центре "Фергана Автосавдо" уволили руководство и назначили новое, сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".

Новым директором стал Ботиржон Акбаров, а прежнего освободили от должности из-за ряда нарушений.

"Во время мониторинга были выявлены следующие недочеты: превышение полномочий некоторыми ответственными сотрудниками занимаемой должности в принятии решений по деятельности самого предприятия, факты невыдачи велосипедов клиентам в рамках реализуемой акции GM Uzbekistan совместно с АКБ InfinBank по приобретению автомобилей модели "Спарк" со скидкой в один миллион сумов", - уточняется в сообщении на сайте.

Кроме того, в дилерском центре не работают ресепшен и сервис-менеджер.

Ранее сообщалось об увольнении в автосалоне "Тошкент Автосавдо" председателя правления, на его место назначен Дильшодбек Бакиев.