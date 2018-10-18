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Мужчина закрывает портфель

В "Фергана Автосавдо" из-за нарушений уволили руководителя

Sputnik / Дмитрий Астахов
Экономика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (248)
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Директора дилерского центра уволили из-за превышения полномочий рядом сотрудников и несоответствия требованиям по хранению.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В дилерском центре "Фергана Автосавдо" уволили руководство и назначили новое, сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".

Новым директором стал Ботиржон Акбаров, а прежнего освободили от должности из-за ряда нарушений.

"Во время мониторинга были выявлены следующие недочеты: превышение полномочий некоторыми ответственными сотрудниками занимаемой должности в принятии решений по деятельности самого предприятия, факты невыдачи велосипедов клиентам в рамках реализуемой акции GM Uzbekistan совместно с АКБ InfinBank по приобретению автомобилей модели "Спарк" со скидкой в один миллион сумов", - уточняется в сообщении на сайте.

Кроме того, в дилерском центре не работают ресепшен и сервис-менеджер.

Ранее сообщалось об увольнении в автосалоне "Тошкент Автосавдо" председателя правления, на его место назначен Дильшодбек Бакиев.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (248)
Теги:
Увольнение, Автомобили, руководитель



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