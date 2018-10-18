Узбекистан разделит с "Газпромом" продукцию по проекту месторождения Джел

Соответствующее соглашение стороны заключили в четверг, 18 октября, в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Gazprom EP International B.V. – дочерняя компания российского монополиста "Газпром" заключила с Узбекистаном соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту разработки месторождения Джел, сообщает РИА Новости.

Документ стороны подписали в четверг, 18 октября, в Ташкенте.

Узбекистан договорился с "Газпромом" о сотрудничестве в 2002 году – теперь российская компания принимает участие в проектах добычи природного газа на территории РУ. С 2004 года "Газпром" на условиях СРП участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты.

Месторождение Джел открыли в Узбекистане в 2009 году на Шахпахтинском блоке. Запасы составляют 6,4 миллиарда кубометров газа и 76 тысяч тонн газового конденсата.

В апреле 2018 года "Газпром" и "Узбекнефтегаз" продлили соглашение по месторождению Шахпахты.