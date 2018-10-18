19:56 18 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
РусГидро и Узбекгидроэнерго расширяют сотрудничество в области гидроэнергетики

"Русгидро" вместе с "Узбекгидроэнерго" построит две ГЭС

Экономика
Получить короткую ссылку
73 0 0

Уже в первом квартале 2019 года рабочая группа начнет разработку технико-экономического обоснования проектов строительства Муллалакской ГЭС мощностью 240 МВт и Верхнепсемской ГЭС мощностью 200 МВт на реке Пскем в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Совместная рабочая группа компаний "Русгидро" и "Узбекгидроэнерго" в первом квартале 2019 года начнет разработку технико-экономического обоснования проектов строительства Муллалакской ГЭС мощностью 240 МВт и Верхнепсемской ГЭС мощностью 200 МВт в Узбекистане, сообщает "Русгидро".

"Русгидро" и узбекская государственная гидрогенерирующая компания "Узбекгидроэнерго" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития гидроэнергетики Узбекистана в рамках форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Ташкенте.

Плотина ГЭС на реке
© Sputnik / Игорь Агеенко
"Узбекгидроэнерго" примет участие в строительстве ГЭС в Кыргызстане
"Ключевой пункт соглашения - это создание на базе "Института Гидропроект" и "Гидропроекта" совместной рабочей группы, которая уже в первом квартале 2019 года начнет разработку технико-экономического обоснования проектов строительства Муллалакской ГЭС мощностью 240 МВт и Верхнепсемской ГЭС мощностью 200 МВт на реке Пскем в Узбекистане, включая выполнение проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ", - говорится в сообщении.

Также "Русгидро" и "Узбекгидроэнерго" будут развивать сотрудничество в области строительства, эксплуатации и технологического развития других объектов гидроэнергетики на территории Узбекистана.

В ноябре 2017 года "Русгидро" и "Узбекгидроэнерго" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере гидроэнергетики. В рамках меморандума дочернее общество "Русгидро" - институт Ленгидропроект участвует в проектировании Пскемской ГЭС мощностью 404 МВт в Узбекистане.

"Узбекгидроэнерго", в состав которого входят все ГЭС Узбекистана, - единственная в Узбекистане структура, занимающейся разработкой и реализацией программ по развитию гидроэнергетического потенциала республики.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автобус, фото из архива
    Не женская работа?

    Объявление о приеме женщин на работу водителем маршрутных автобусов вызвало споры среди жителей азербайджанской столицы.

  • Знак на границе Беларуси и России
    Решение близко

    Вопрос о взаимном признании виз России и Беларуси почти разрешен, документ подпишут в ближайшее время, заявил российский посол.

  • Двусторонние ротно-тактические учения в воинских частях ЮВО в Абхазии
    Небо под контролем

    Зенитно-ракетные подразделения российской военной базы в Абхазии успешно отработали отражение нападения авиации противника.

  • Праворульный автомобиль
    Бунт "праворулек"

    Импортеры перекрыли пропускной пункт на армяно-грузинской границе в знак протеста против запрета на ввоз машин с правым рулем в Армению.

  • Посевная конопля
    Конопляный сад

    Неожиданный резонанс получила история латвийской пенсионерки, которую местная полиция заподозрила в выращивании марихуаны.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на заседании Еврокомииссии
    Виртуальная реальность

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ЕС должен немедленно ответить на российские "кибератаки".

  • Игорь Додон
    Неверный вектор

    Президент Молдовы Игорь Додон объяснил, почему депутатам не хватило голосов включить в Конституцию страны пункт о евроинтеграции.

  • Эстонская ИД-карта.
    Спорный статус

    Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.

  • Марат Багаев
    Особенный год

    Альпинист Марат Багаев рассказал Sputnik о вручении медалей альпинистам Южной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Москве в преддверии визита Владимира Путина в Узбекистан торжественно открыт памятник Исламу Каримову недалеко от узбекского посольства.
Регистан в центре Москвы: как прошло открытие памятника Исламу Каримову
Открытие памятника Исламу Каримову в Москве
Неразрывная связь народов: в Москве открыли памятник Исламу Каримову
Минимальная зарплата в странах Центральной Азии
Допустимый минимум: МРОТ в разных странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054