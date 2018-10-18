"Русгидро" вместе с "Узбекгидроэнерго" построит две ГЭС

Уже в первом квартале 2019 года рабочая группа начнет разработку технико-экономического обоснования проектов строительства Муллалакской ГЭС мощностью 240 МВт и Верхнепсемской ГЭС мощностью 200 МВт на реке Пскем в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Совместная рабочая группа компаний "Русгидро" и "Узбекгидроэнерго" в первом квартале 2019 года начнет разработку технико-экономического обоснования проектов строительства Муллалакской ГЭС мощностью 240 МВт и Верхнепсемской ГЭС мощностью 200 МВт в Узбекистане, сообщает "Русгидро".

"Русгидро" и узбекская государственная гидрогенерирующая компания "Узбекгидроэнерго" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития гидроэнергетики Узбекистана в рамках форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Ташкенте.

© Sputnik / Игорь Агеенко "Узбекгидроэнерго" примет участие в строительстве ГЭС в Кыргызстане

"Ключевой пункт соглашения - это создание на базе "Института Гидропроект" и "Гидропроекта" совместной рабочей группы, которая уже в первом квартале 2019 года начнет разработку технико-экономического обоснования проектов строительства Муллалакской ГЭС мощностью 240 МВт и Верхнепсемской ГЭС мощностью 200 МВт на реке Пскем в Узбекистане, включая выполнение проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ", - говорится в сообщении.

Также "Русгидро" и "Узбекгидроэнерго" будут развивать сотрудничество в области строительства, эксплуатации и технологического развития других объектов гидроэнергетики на территории Узбекистана.

В ноябре 2017 года "Русгидро" и "Узбекгидроэнерго" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере гидроэнергетики. В рамках меморандума дочернее общество "Русгидро" - институт Ленгидропроект участвует в проектировании Пскемской ГЭС мощностью 404 МВт в Узбекистане.

"Узбекгидроэнерго", в состав которого входят все ГЭС Узбекистана, - единственная в Узбекистане структура, занимающейся разработкой и реализацией программ по развитию гидроэнергетического потенциала республики.