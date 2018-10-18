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Сотрудник охраны в «Центральном научно-исследовательском институте машиностроения»

"Роскосмос" предлагает Казахстану и Узбекистану совместно создавать спутник

Максим Блинов
Экономика
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Казахстан намерен в 2023 году заменить действующий спутник связи KazSat-2 на новый аппарат KazSat-2R с зоной обслуживания территории центральной части России, Казахстана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Госкорпорация "Роскосмос" готова сделать новый спутник для Казахстана и приглашает Узбекистан к сотрудничеству, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации по Центральной Азии Анатолия Красникова.

Первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном открылся в Узбекистане сегодня. Организаторами мероприятия являются министерство экономики, торгово-промышленная палата Узбекистана и министерство экономического развития РФ. Форум пройдет в рамках визита в республику президента России Владимира Путина 18-19 октября.

"Есть возможность дать старт трехстороннему сотрудничеству. Мы предлагаем совместно подумать с республикой Казахстан, которая сейчас готовится поменять свой аппарат КаzSat-2 на орбите", - заявил Красников, выступая на форуме.

По его оценке, в случае такой кооперации Узбекистан, используя незначительные ресурсы, смог бы "поставить на этот аппарат свою полезную нагрузку".

Представитель "Роскосмоса" напомнил, что Казахстан намерен в 2023 году заменить действующий спутник связи KazSat-2 на новый аппарат KazSat-2R с зоной обслуживания территории центральной части России, Казахстана и Узбекистана.

"В этой ситуации какая форма взаимодействия? Полезная нагрузка от Казахстана и Узбекистана и все это смонтировано на платформе, которую делают в Красноярске", - отметил Красников.

Первый замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Олимжон Умаров в свою очередь сообщил, что министерство "берет в свои руки" космические исследования в республике в мирных целях.

"Мы прорабатываем подписание соглашения о сотрудничестве с "Роскосмосом", нам интересен опыт России в организации дистанционного зондирования земли из космоса, навигации, получения геопространственных данных, - сказал Умаров.

В 2008 году Узбекистан и Россия подписали межправительственную космическую программу исследования Земли и космического пространства в мирных целях. Однако стороны по различным причинам так и не приступили к его реализации.




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