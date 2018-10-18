Кто получил пост первого заместителя гендиректора "Узатома"

На должность назначен Виталий Юрьевич Драгунов, который до этого занимал должность генерального директора "Росатома" по Центральной Азии с офисом в Казахстане.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Первым заместителем генерального директора "Узатома" стал Виталий Драгунов, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции Узбекистана.

Ранее он занимал пост генерального директора регионального центра государственной корпорации "Росатом" по Центральной Азии с офисом в Казахстане.

Агентство по развитию атомной энергетики при кабинете министров Узбекистана отвечает за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики. "Узатом" занимается подготовкой предложений по приоритетным направлениям государственной политики в сфере мирного использования атома, а также привлечением инвестиций и заключением соглашений по проектированию и расширением международных контактов.