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Кто получил пост первого заместителя гендиректора "Узатома"

© Sputnik / Сергей Субботин
Экономика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (248)
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На должность назначен Виталий Юрьевич Драгунов, который до этого занимал должность генерального директора "Росатома" по Центральной Азии с офисом в Казахстане.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Первым заместителем генерального директора "Узатома" стал Виталий Драгунов, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции Узбекистана.

Ранее он занимал пост генерального директора регионального центра государственной корпорации "Росатом" по Центральной Азии с офисом в Казахстане.

Агентство по развитию атомной энергетики при кабинете министров Узбекистана отвечает за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики. "Узатом" занимается подготовкой предложений по приоритетным направлениям государственной политики в сфере мирного использования атома, а также привлечением инвестиций и заключением соглашений по проектированию и расширением международных контактов.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (248)

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Теги:
Узбекистан, руководитель, Атомная энергетика



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