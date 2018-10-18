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Центральный банк Республики Узбекистан

Центробанк продлил конкурс на название платежной системы

© Баходыр Мамаджанов
Экономика
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Узбекистанцам предлагают выбрать между тремя вариантами – Humo, Adras и Anor.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Центральный банк Узбекистана продлил конкурс на определение названия розничной платежной системы, сообщает пресс-служба организации.

По итогам первого этапа сформирован шорт-лист, ранее поступило более двух тысяч предложений.

"В ходе первого этапа конкурса поступило 2 439 предложений по наименованию розничной платёжной системы, наиболее популярными вариантами, отвечающими требованиям конкурса, являются:  Humo, Adras, Anor", - уточняется в сообщении.

Все желающие могут отдать  свой голос за понравившийся вариант по ссылке, в итоге набравшее большее количество голосов наименование станет брендом новой национальной платежной системы.

При этом в ЦБ подчеркивают, что название должно быть уникальным, обладать национальным колоритом и состоять из одного-двух слов.

Теги:
Конкурс, Банки, Узбекистан



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