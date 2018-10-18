РЖД заинтересованы в проектах в Узбекистане и Кыргызстане

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. РЖД интересуются участием в реализации железнодорожных проектов в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане и Кыргызстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого замгендиректора компании Александра Мишарина.

В Москве 18-19 октября проходит заседание совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества. Мишарин отметил, что РЖД крайне заинтересованы в развитии сотрудничества с Узбекистаном и железными дорогами Центральной Азии, которые входят в СНГ.

"Одно из важнейших направлений нашего сотрудничества - это развитие, в том числе транзитных перевозок с Дальнего Востока в страны Центральной Азии и обратно, а развитие проектов в Центральной Азии - это Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и другие", - сказал Мишарин в четверг в кулуарах совета.

Первый замглавы РЖД добавил, что компания вместе с дочерней компанией "Элтеза" принимают участие в модернизации систем сигнализации Узбекских железных дорог, есть перспективы сотрудничества и в других крупных проектах.