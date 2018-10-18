Auto-Uzbekistan поставит в Таджикистан 14 грузовиков MAN

Они предназначены для перевозки стройматериалов, оснащены мощными экономичными двигателями с современной системой подачи топлива.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Совместное предприятие JV MAN Auto-Uzbekistan поставит в Таджикистан 14 грузовых автомобилей на более чем 1,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".

Грузовики предназначены для перевозки стройматериалов, оснащены мощными экономичными двигателями с современной системой подачи топлива.

"Данные автомобили-самосвалы имеют объемом кузова 20 кубических метров с задней разгрузкой, грузоподъемностью 28 тонн для перевозки инертных материалов (грунт, щебень, песок, гравий, асфальтобетон и т.п.), кроме скальных пород и крупнокусковых материалов", - уточняется в сообщении.

Ранее GM Uzbekistan экспортировала в Таджикистан автомобили на 1,3 миллиона долларов. Также предприятие заявило об открытии в Таджикистане новых узбекских автосалонов Ravon.

По мнению таджикских экспертов, узбекские автомобили будут пользоваться высоким спросом среди местного населения.