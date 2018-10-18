Холдинг "Евроцемент груп" создаст в Узбекистане кластер стройматериалов

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Холдинг "Евроцемент груп" намерен построить в Узбекистане крупный промышленный кластер строительный материалов, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение предусматривает инвестиции в 200 миллионов долларов, ключевым звеном проекта станет новый цементный завод.

"Холдинг стал проводником высокотехнологичных инвестиций в экономику Узбекистана. Важно, что в своей работе мы чувствуем поддержку и доверие властей страны на высшем уровне. В партнерстве с АО "Узстройматериалы" мы эффективно реализуем масштабные проекты", - заявил президент "Евроцемент груп" Михаил Скороходов.

Накануне на площадке АО "Ахангаранцемент" в Ташкентской области заложили первый камень в основание цементного предприятия, строительство переходит в активную фазу, первые партии продукции Узбекистан рассчитывает получить уже в середине 2020 года.