Узбекско-российский бизнес-форум: первые договоренности и глобальные планы

В работе первого межрегионального форума в Ташкенте от российской стороны приняли участие свыше тысячи делегатов из 18 субъектов РФ, а также представители около 180 компаний и предприятий.

ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik, Дильшода Рахматова. В Ташкенте стартовал двухдневный узбекско-российский деловой форум, на котором представители профильных министерств и ведомств, а также предприниматели двух стран обсуждают вопросы экономического взаимодействия и новые совместные проекты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На бизнес-завтраке, прошедшем "Узэкспоцентра", представители узбекских и российских деловых кругов обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества и наметили планы на ближайшее время. Из России в Ташкент прибыла делегация в более чем тысячу человек, включая представителей 18 регионов и 180 компаний, фирм и предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстан, Оренбургской, Ивановской, Ростовской, Астраханской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской и других областей.

Международный пресс-клуб Панельная дискуссия в рамках межрегионального российско-узбекского форума в Ташкенте

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Узбекистан также был представлен несколькими регионами, включая Ташкентскую, Самаркандскую, Андижанскую и Наманганскую области. Значительное внимание было уделено аграрной теме.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в ходе форума заявил, что Узбекистан и Россия должны перейти от простой торговли сельхозпродукцией к глубокому инвестиционному сотрудничеству в аграрном секторе.

"Узбекистан уверенно становится одним из основных поставщиков плодоовощной продукции на российский рынок. В 2017 году поставки возросли почти на 40% и составили 156 миллионов долларов. Россия также наращивает свой экспорт в Узбекистан, который за прошлый год уже превысил 300 миллионов долларов. Мы по-прежнему крупнейший для республики поставщик масложировой продукции и сахара", – рассказал чиновник.

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По его мнению, потенциал стран в аграрном секторе можно увеличить кратно, для этого необходимо перейти от простой торговли к глубокому инвестиционному сотрудничеству.

Левин добавил, что сейчас в Узбекистане реализуется порядка 15 крупных инвестпроектов с российским участием в самых разных отраслях сельского хозяйства — птицеводство, рыбоводство, выращивание фруктов. Стороны намерены продолжить работу по созданию совместных предприятий, в том числе за счет рыбоводческого кластера в Узбекистане.

Особое значение, по мнению представителя Минсельхоза РФ, имеет вопрос логистики.

"Мы подразумеваем под этим создание оптово-распределительных центров на территории Узбекистана, а также крупного принимающего комплекса в Оренбургской области. Это удобно с точки зрения инфраструктуры, в рамках транспортного коридора "Западный Китай – Западная Европа". Работа в этом направлении идет, думаю, в довольно короткие сроки проект получит развитие", – заключил он.

В своем выступлении Генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков, отметил, что интерес российских компаний к узбекскому рынку очень велик.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Бизнес-завтрак в рамках первого межрегионального российско-узбекского форума в Ташкенте

"Для нас важным шагом станет открытие российского экспортного центра в Узбекистане. Благодаря ему мы можем здесь оказывать поддержку и российским компаниям, и тем узбекским предприятиям, которые заинтересованы в проектах совместно с РФ", - сказал Гусаков.

Он выразил надежду, что переговоры в рамках форума выльются в конкретные контракты и сделки или, по крайней мере, в реальные проекты с высокой степенью проработанности.

Выступая от принимающей стороны, заместитель председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Шамиль Бурнашев отметил, что подготовка к проведению форума такого масштаба и формата заняла немало времени. За этот период было проведено несколько двусторонних мероприятий и визитов разного уровня.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Оформление "Узэкспоцентра" в рамках российско-узбекского межрегионального форума

"По инвестиционному сотрудничеству ведется проработка солидного пакета соглашений. Но это первый шаг, предстоит еще их качественная реализация. Я уверен, что на полях этого форума, будут достигнуты договоренности по ряду проектов инвестиционного характера, и Государственный комитет по инвестициям в роли проводника будет активно помогать в их реализации", — сказал Бурнашев.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. "Узэкспоцентр" в дни проведения первого межрегионального узбекско-российского форума

В Узбекистане в рамках государственного визита Владимира Путина проходит сразу два масштабных события – первый межрегиональный форум, а также первый образовательный форум. По итогам работы бизнес-сообщества двух стран намерены подписать контракты и соглашения на сумму порядка 20 миллиардов долларов. В работе второго дня форума примут участие и президенты Узбекистана и России. Ожидается, что 19 октября состоится церемония символического запуска реализации проекта по строительству первой в стране атомной электростанции.