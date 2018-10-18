Узбекско-российский бизнес-форум: первые договоренности и глобальные планы

ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik, Дильшода Рахматова. В Ташкенте стартовал двухдневный узбекско-российский деловой форум, на котором представители профильных министерств и ведомств, а также предприниматели двух стран обсуждают вопросы экономического взаимодействия и новые совместные проекты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На бизнес-завтраке, прошедшем "Узэкспоцентра", представители узбекских и российских деловых кругов обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества и наметили планы на ближайшее время. Из России в Ташкент прибыла делегация в более чем тысячу человек, включая представителей 18 регионов и 180 компаний, фирм и предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстан, Оренбургской, Ивановской, Ростовской, Астраханской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской и других областей.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в ходе форума заявил, что Узбекистан и Россия должны перейти от простой торговли сельхозпродукцией к глубокому инвестиционному сотрудничеству в аграрном секторе.
"Узбекистан уверенно становится одним из основных поставщиков плодоовощной продукции на российский рынок. В 2017 году поставки возросли почти на 40% и составили 156 миллионов долларов. Россия также наращивает свой экспорт в Узбекистан, который за прошлый год уже превысил 300 миллионов долларов. Мы по-прежнему крупнейший для республики поставщик масложировой продукции и сахара", – рассказал чиновник.
Левин добавил, что сейчас в Узбекистане реализуется порядка 15 крупных инвестпроектов с российским участием в самых разных отраслях сельского хозяйства — птицеводство, рыбоводство, выращивание фруктов. Стороны намерены продолжить работу по созданию совместных предприятий, в том числе за счет рыбоводческого кластера в Узбекистане.
Особое значение, по мнению представителя Минсельхоза РФ, имеет вопрос логистики.
"Мы подразумеваем под этим создание оптово-распределительных центров на территории Узбекистана, а также крупного принимающего комплекса в Оренбургской области. Это удобно с точки зрения инфраструктуры, в рамках транспортного коридора "Западный Китай – Западная Европа". Работа в этом направлении идет, думаю, в довольно короткие сроки проект получит развитие", – заключил он.
В своем выступлении Генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков, отметил, что интерес российских компаний к узбекскому рынку очень велик.
Выступая от принимающей стороны, заместитель председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Шамиль Бурнашев отметил, что подготовка к проведению форума такого масштаба и формата заняла немало времени. За этот период было проведено несколько двусторонних мероприятий и визитов разного уровня.
"По инвестиционному сотрудничеству ведется проработка солидного пакета соглашений. Но это первый шаг, предстоит еще их качественная реализация. Я уверен, что на полях этого форума, будут достигнуты договоренности по ряду проектов инвестиционного характера, и Государственный комитет по инвестициям в роли проводника будет активно помогать в их реализации", — сказал Бурнашев.