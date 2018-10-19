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Панельная дискуссия в рамках межрегионального российско-узбекского форума в Ташкенте

Узбекистан и РФ подписали соглашения на 27 миллиардов долларов

Международный пресс-клуб
Экономика
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (28)
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В результате достигнутых договоренностей будет создано 79 совместных узбекско-российских предприятий, 23 торговых дома и 29 оптово-распределительных центров в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. В Ташкенте 18-19 октября состоялся Первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества. Одним из его значительных мероприятий стало проведение биржи контактов представителей деловых кругов Узбекистана и России.

В ходе форума компании ведомства и организации двух государств подписали более 800 соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 миллиардов долларов.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, в частности, заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на 20,8 миллиарда долларов.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
© Sputnik / Алексей Никольский
О чем договорились Мирзиёев и Путин во время совместного делового завтрака

В результате достигнутых договоренностей будет создано 79 совместных предприятий, 23 новых торговых дома и 20 оптово-распределительных центров.

В сфере финансово-банковских отношений подписано шесть соглашений на 864,6 миллиона долларов. В том числе соглашение между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана и ПАО "Сбербанк России" о выделении кредитной линии на 200 миллионов долларов и между Узпромстройбанком и ПАО "Газпромбанк" на 3,5 миллиарда рублей.

В форуме участвуют руководители 17 российских регионов, а также более тысячи представителей предприятий, компаний и госструктур РФ.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (28)



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