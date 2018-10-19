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Овощи в магазине

В "Пятерочке" и "Перекрестке" расширят выбор узбекских овощей и фруктов

© pixabay
Экономика
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X5 Retail Group и UzTrade подписали документ об увеличении товарооборота плодоовощной продукции на 30 тысяч тонн ежегодно.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Компания RVI, дочерняя структура X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", заключила соглашение с узбекской компанией UzTrade о расширении поставок овощей и фруктов из Узбекистана.

"Стороны намерены организовать поставки узбекской сельскохозяйственной продукции в магазины X5. Компании договорились о реализации совместных проектов в части планирования ассортимента и объемов производства товаров", - говорится в сообщении X5 Retail.

В частности, Х5 и UzTrade планируют внедрять методику согласованного оперативного и стратегического планирования объемов, видов, сортности и иных параметров взаимного товарооборота для достижения наилучших экономических результатов. "Стороны рассчитывают, что это позволит увеличить товарооборот плодоовощной продукции на 30 тысяч тонн ежегодно", - добавляет компания.

Грузчики работают на складе овощей и фруктов
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Ритейлер отмечает, что партнерство будет способствовать эффективному использованию потенциала сторон и росту объема инвестиций в экономику обеих стран. "По результатам развития сотрудничества X5 и UzTrade планируют рассмотреть вопросы о распределении прав на торговые марки и продукцию, которая появится в рамках реализации подписанного соглашения", - указывает X5.

X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября достигло 13,685 тысячи. 




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