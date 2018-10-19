В "Пятерочке" и "Перекрестке" расширят выбор узбекских овощей и фруктов

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Компания RVI, дочерняя структура X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", заключила соглашение с узбекской компанией UzTrade о расширении поставок овощей и фруктов из Узбекистана.
"Стороны намерены организовать поставки узбекской сельскохозяйственной продукции в магазины X5. Компании договорились о реализации совместных проектов в части планирования ассортимента и объемов производства товаров", - говорится в сообщении X5 Retail.
В частности, Х5 и UzTrade планируют внедрять методику согласованного оперативного и стратегического планирования объемов, видов, сортности и иных параметров взаимного товарооборота для достижения наилучших экономических результатов. "Стороны рассчитывают, что это позволит увеличить товарооборот плодоовощной продукции на 30 тысяч тонн ежегодно", - добавляет компания.
X5 Retail Group - крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец сентября достигло 13,685 тысячи.