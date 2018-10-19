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Первая в Узбекистане АЭС обеспечит энергией и страны ЦА

Spuntik / Дмитрий Астахов
Экономика
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Путин отметил также совместную работу узбекских коллег с российской компанией "Силовые машины", которая помогает модернизировать Сырдарьинскую ТЭС и Чарвакскую ГЭС.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что при строительстве первой в Узбекистане атомной электростанции, возводимой в рамках проекта "Росатома", будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.
© Sputnik / Алексей Никольский
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"Подчеркну, что при возведении АЭС будут применяться наиболее передовые технологии, экономически эффективные и надежные инженерные решения, соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает РИА Новости.

Он также отметил, что свой вклад в развитие электроэнергетики Узбекистана вносит компания "Силовые машины", которая помогает модернизировать Сырдарьинскую ТЭС и Чарвакскую ГЭС.

"Узбекским партнерам переданы конкретные предложения по формированию среднеазиатского энергетического кольца, которое объединило бы энергосистемы государств региона", - добавил президент РФ.

Макет будущей АЭС в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Электроэнергию с первой в Узбекистане атомной электростанции, возводимой в рамках проекта "Росатома", планируется поставлять потребителям и в других странах Центральной Азии, что будет способствовать энергетической стабильности всего региона, заявил президент России Владимир Путин.

"Особое внимание заслуживает сфера энергетики, в которой обозначились хорошие перспективы. Прежде всего отмечу масштабный проект "Росатома" по строительству первой в Узбекистане атомной электростанции, о которой мы договорились в прошлом году в Москве в ходе государственного визита к нам президента Узбекистана", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.




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