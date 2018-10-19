Первая в Узбекистане АЭС обеспечит энергией и страны ЦА

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что при строительстве первой в Узбекистане атомной электростанции, возводимой в рамках проекта "Росатома", будут соблюдаться высочайшие стандарты безопасности и самые строгие экологические требования.
Он также отметил, что свой вклад в развитие электроэнергетики Узбекистана вносит компания "Силовые машины", которая помогает модернизировать Сырдарьинскую ТЭС и Чарвакскую ГЭС.
"Узбекским партнерам переданы конкретные предложения по формированию среднеазиатского энергетического кольца, которое объединило бы энергосистемы государств региона", - добавил президент РФ.
"Особое внимание заслуживает сфера энергетики, в которой обозначились хорошие перспективы. Прежде всего отмечу масштабный проект "Росатома" по строительству первой в Узбекистане атомной электростанции, о которой мы договорились в прошлом году в Москве в ходе государственного визита к нам президента Узбекистана", - заявил Путин по итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.