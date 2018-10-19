Чем займутся совместные трудовые организации России и Узбекистана

Рабочие органы сосредоточатся на проведении консультаций между экспертами и организации взаимных визитов.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Новые совместные трудовые организации России и Узбекистана будут проводить консультации между экспертами и организовывать взаимные визиты работников, сообщает РИА Новости.

Кроме того, будет организована работа по социальной защите и занятости, а также обмен опытом и повышение квалификации, конференции, семинары и другие международные мероприятия.

Ранее министр труда России Максим Топилин и министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев подписали меморандум о сотрудничестве и создании таких органов.

Также стороны договорились о взаимодействии в анализе и мониторинге рынка труда, повышении качества госуслуг в этой сфере, развитии системы профподготовки и переподготовки безработных.

Договоренности были достигнуты во время визита в Узбекистан президента России Владимира Путина, который проходит 18-19 октября.