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Государственные флаги России и Узбекистана

Чем займутся совместные трудовые организации России и Узбекистана

© Sputnik / Михаил Климентьев
Экономика
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Рабочие органы сосредоточатся на проведении консультаций между экспертами и организации взаимных визитов.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Новые совместные трудовые организации России и Узбекистана будут проводить консультации между экспертами и организовывать взаимные визиты работников, сообщает РИА Новости.

Кроме того, будет организована работа по социальной защите и занятости, а также обмен опытом и повышение квалификации, конференции, семинары и другие международные мероприятия.

Подписание документов
© Sputnik/Виктор Толочко
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Ранее министр труда России Максим Топилин и министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев подписали меморандум о сотрудничестве и создании таких органов.

Также стороны договорились о взаимодействии в анализе и мониторинге рынка труда, повышении качества госуслуг в этой сфере, развитии системы профподготовки и переподготовки безработных.

Договоренности были достигнуты во время визита в Узбекистан президента России Владимира Путина, который проходит 18-19 октября.

Теги:
меморандум, Россия, Узбекистан



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