Алекперов: север Узбекистана имеет потенциал для разведки углеводородов

"Лукойл" совместно с "Узбекнефтегазом" намерен изучить перспективы разведочного бурения в этой области, подчеркивает глава российской компании.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. "Лукойл" и "Узбекнефтегаз" намерены оценить перспективы разведочного бурения на севере Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам руководитель "Лукойла" Вагит Алекперов, эта область, которая включает 45 тысяч квадратных километров, имеет потенциал для поиска углеводородов. Специалисты проведут переоценку исторической сейсмики, затем – современной и по итогам определят, есть ли объекты для разведочного бурения.

Ранее в пятницу российская и узбекская нефтяные компании подписали меморандум о взаимопонимании, он рассчитан на два года.

"Лукойл" сотрудничает с Узбекистаном уже 15 лет, его совокупные инвестиции во все проекты составляют около 8 миллиардов долларов, компания принимала участие в крупнейших проектах республики.

На этой неделе, 18 и 19 октября, Узбекистан посещает с государственным визитом президент России Владимир Путин. Стороны подписали ряд двусторонних договоренностей и заключили коммерческие контракты.