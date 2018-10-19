Как Татарстан и Ташкентская область реализуют соглашение о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов в подписали план по реализации заключенного в мае соглашения о сотрудничестве, согласно которому, в частности, в Узбекистане будут созданы автомобильный полигон и сервисный центр "Камаза" и организовано производство в сфере птицеводства, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Минниханов находится в Ташкенте с двухдневной рабочей поездкой, в рамках которой участвует в работе первого Форума межрегионального сотрудничества между РФ и Узбекистаном, проходящего под председательством глав двух государств.
"Состоялось подписание ряда документов. Самый значимый из них – план мероприятий по реализации соглашения между правительством республики Татарстан и хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах", - говорится в сообщении.
"Дорожная карта" включает более 40 пунктов о конкретных совместных проектах.
"Думаю, возможностей для кооперации много. Наши министерства и ведомства, предприятия и организации проводят работу по согласованию конкретных планов взаимодействия", - подчеркнул президент Татарстана.