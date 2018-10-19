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Визит делегации Республики Татарстан во главе с Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым в Республику Узбекистан

Как Татарстан и Ташкентская область реализуют соглашение о сотрудничестве

© Пресс-служба Президента Татарстана
Экономика
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"Дорожная карта" включает более 40 пунктов о конкретных совместных проектах.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов в подписали план по реализации заключенного в мае соглашения о сотрудничестве, согласно которому, в частности, в Узбекистане будут созданы автомобильный полигон и сервисный центр "Камаза" и организовано производство в сфере птицеводства, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Минниханов находится в Ташкенте с двухдневной рабочей поездкой, в рамках которой участвует в работе первого Форума межрегионального сотрудничества между РФ и Узбекистаном, проходящего под председательством глав двух государств.

"Состоялось подписание ряда документов. Самый значимый из них – план мероприятий по реализации соглашения между правительством республики Татарстан и хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах", - говорится в сообщении.

"Дорожная карта" включает более 40 пунктов о конкретных совместных проектах.

Визит делегации Республики Татарстан во главе с Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым в Республику Узбекистан
© Пресс-служба Президента Татарстана
Визит делегации Республики Татарстан во главе с Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым в Республику Узбекистан

"Думаю, возможностей для кооперации много. Наши министерства и ведомства, предприятия и организации проводят работу по согласованию конкретных планов взаимодействия", - подчеркнул президент Татарстана.

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Sputnik / Максим Богодвид
В каких сферах будут сотрудничать Ташкентская область и Татарстан
Соглашение между Татарстаном и Ташкентской областью было подписано в мае этого года на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе встречи Минниханов и Ибрагимов предметно обсудили совместные проекты в рамках соглашения. Среди них, по информации пресс-службы, создание в Ташкентской области автомобильного полигона и сервисного центра ПАО "Камаз", филиала технополиса "Химград", организация совместного производства в сфере птицеводства с АО "Холдинговая компания "Ак Барс", производства медицинских роботов с компанией "Эйдос", взаимодействие по линии ПАО "Татнефть" и сотрудничество с "Татспиртпромом". Также предполагается открытие взаимных торговых домов и обмен опытом в образовании, здравоохранении, ЖКХ и других сферах.




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