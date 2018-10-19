ВЭБ выделит Ташкенту на развитие транспорта 100 миллионов долларов

Модернизация городского транспорта и дорожного хозяйства Ташкента будет проходить при использовании российской техники.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Внешэкономбанк и его дочерняя компания "ВЭБ-лизинг" заключили с хокимиятом Ташкента соглашение по финансированию развития городского транспорта на сумму до 100 миллионов долларов.

"Согласно документу, стороны намерены развивать долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество по финансированию программ организации дорожного движения, модернизации городского транспорта и дорожного хозяйства Ташкента с использованием российской техники, оборудования и цифровых технологий на общую сумму до 100 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

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Подписание соглашение состоялось в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан, передает РИА Новости.

Ранее Внешэкономбанк и Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Узнацбанк) подписали меморандум о сотрудничестве на сумму до 200 миллионов долларов.