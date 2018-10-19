Российский экспортный центр открыл представительство в Узбекистане

Открытие состоялось в рамках первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, в котором приняли участие президенты двух стран.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Российский экспортный центр (РЭЦ) открыл представительство в Ташкенте, говорится в сообщении РЭЦ.

Открытие состоялось в рамках первого Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, в котором приняли участие президенты двух стран.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Путин и Мирзиёев приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества

"Представительство РЭЦ станет эффективной площадкой для коммуникации между компаниями России и Узбекистана при содействии нашего представителя, который сможет на месте дать полную консультацию по всей продуктовой линейке Группы РЭЦ, включая вопросы по финансированию проектов с помощью продуктов ЭКСАР и Росэксимбанк. Кроме того, мы рассчитываем развивать партнерский формат взаимодействия с компаниями, готовыми оказывать услуги по сопровождению экспортных проектов, а также сервисные услуги для участников внешнеторговых операций", - заявил глава РЭЦ Андрей Слепнев.

В рамках форума подписано также соглашение о поддержке проекта по строительству Ташкентского металлургического завода. Как пояснил Слепнев, агентство ЭКСАР, входящее в Группу РЭЦ, застрахует предпринимательские и политические риски российских коммерческих банков, финансирующих проект.