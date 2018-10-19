РФ и Узбекистан подписали соглашение о разделе продукции по инвестпроекту

В документе речь идет о разделе продукции в отношении инвестиционного блока "Независимость Узбекистана" в Сурхандарьинской области.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Россия и Узбекистан определили коммерческие условия реализации проекта СРП по инвестиционному блоку "Независимость Узбекистана".

"Подписано дополнительное соглашение к соглашению о разделе продукции в отношении инвестиционного блока "Независимость Узбекистана" в Сурхандарьинской области республики Узбекистан", - сообщил РИА Новости представитель соинвестора проекта, предпринимателя Андрея Филатова.

"Подписанный в Ташкенте документ предусматривает создание единого инвестора Suhran Investments Limited для привлечения проектного финансирования и утверждает коммерческие условия реализации проекта, в том числе пропорции раздела продукции между государством и инвестором", - отметил он.

В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов - Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерняя структура Gazprom International), Altmax Holding Ltd., АК "Узнефтегаздобыча" (входит в АО "Узбекнефтегаз") СРП по инвестиционному блоку "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой газового месторождения "25 лет Независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области.

Foto : Служба центральных коммуникаций Оралов: инвестиции в молодежь гарантируют устойчивое развитие ЦА

В ноябре совладелец одного из лидеров российского рынка грузовых железнодорожных перевозок Globaltrans и председатель совета директоров инвесткомпании "Тулома" Андрей Филатов приобрел 37,5% в проекте. СРП по разработке газового месторождения "25 лет Независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса оценивался в 5,8 миллиарда долларов. Проект рассчитан на 35 лет.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе в течение 2018-2022 годов планируется провести бурение скважин, обустройство месторождения М25, проведения геологоразведочных работ на инвестиционном блоке, строительство инфраструктуры и газоперерабатывающего завода мощностью 5 миллиардов кубометров. "Планируемый объем инвестиций на первом этапе составит более 2 миллиардов долларов", - уточнил представитель Филатова.

© Sputnik / Михаил Кутузов В Узбекистане новый закон устранит бюрократию в сфере инвестиций

На втором этапе с 2023 по 2025 годы планируется строительство газохимического комплекса для производства полимерных продуктов в объеме до 500 тысяч тонн в год с глубокой переработкой товарного газа. СРП по разработке газового месторождения "25 лет Независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса оценивался в 5,8 миллиарда долларов. Проект рассчитан на 35 лет.