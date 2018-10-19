01:03 20 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Подпись документов

РФ и Узбекистан подписали соглашение о разделе продукции по инвестпроекту

© pixabay
Экономика
Получить короткую ссылку
78 0 0

В документе речь идет о разделе продукции в отношении инвестиционного блока "Независимость Узбекистана" в Сурхандарьинской области.

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Россия и Узбекистан определили коммерческие условия реализации проекта СРП по инвестиционному блоку "Независимость Узбекистана".

"Подписано дополнительное соглашение к соглашению о разделе продукции в отношении инвестиционного блока "Независимость Узбекистана" в Сурхандарьинской области республики Узбекистан", - сообщил РИА Новости представитель соинвестора проекта, предпринимателя Андрея Филатова.

"Подписанный в Ташкенте документ предусматривает создание единого инвестора Suhran Investments Limited для привлечения проектного финансирования и утверждает коммерческие условия реализации проекта, в том числе пропорции раздела продукции между государством и инвестором", - отметил он.

В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов - Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерняя структура Gazprom International), Altmax Holding Ltd., АК "Узнефтегаздобыча" (входит в АО "Узбекнефтегаз") СРП по инвестиционному блоку "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой газового месторождения "25 лет Независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области.

И.о. председателя комитета по делам молодежи и семьи министерства общественного развития Казахстана Асхат Оралов
Foto : Служба центральных коммуникаций
Оралов: инвестиции в молодежь гарантируют устойчивое развитие ЦА
В ноябре совладелец одного из лидеров российского рынка грузовых железнодорожных перевозок Globaltrans и председатель совета директоров инвесткомпании "Тулома" Андрей Филатов приобрел 37,5% в проекте. СРП по разработке газового месторождения "25 лет Независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса оценивался в 5,8 миллиарда долларов. Проект рассчитан на 35 лет.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе в течение 2018-2022 годов планируется провести бурение скважин, обустройство месторождения М25, проведения геологоразведочных работ на инвестиционном блоке, строительство инфраструктуры и газоперерабатывающего завода мощностью 5 миллиардов кубометров. "Планируемый объем инвестиций на первом этапе составит более 2 миллиардов долларов", - уточнил представитель Филатова.

Денежные купюры и монеты разных стран
© Sputnik / Михаил Кутузов
В Узбекистане новый закон устранит бюрократию в сфере инвестиций
На втором этапе с 2023 по 2025 годы планируется строительство газохимического комплекса для производства полимерных продуктов в объеме до 500 тысяч тонн в год с глубокой переработкой товарного газа. СРП по разработке газового месторождения "25 лет Независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса оценивался в 5,8 миллиарда долларов. Проект рассчитан на 35 лет.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд над экс-депутатом из Кыргызстана Дамирбеком Асылбек уулу
    Из депутатов в подсудимые

    В Алматы началось предварительное судебное слушание по уголовному делу бывшего парламентария Кыргызстана Дамира Асылбек уулу.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Меднохимический комбинат города Алаверди, Армения
    Без работы не останемся!

    Сотрудники Алавердского комбината перекрыли дорогу к армяно-грузинской границе и железнодорожные пути - они требуют не останавливать работу предприятия.

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Семейное насилие
    Невольничий рынок

    В Молдове регистрируются сотни преступлений, связанных с продажей людей. Как жители республики становятся жертвами незаконного бизнеса - в материале Sputnik.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

  • Абитуриентка пишет диктант
    История в биографиях

    В Южной Осетии объявили о начале ежегодного президентского конкурса на лучшее сочинение о национальных героях.

  • Суд над экс-депутатом из Кыргызстана Дамирбеком Асылбек уулу
    Из депутатов в подсудимые

    В Алматы началось предварительное судебное слушание по уголовному делу бывшего парламентария Кыргызстана Дамира Асылбек уулу.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Открытие филиала МИСиС в Ташкенте
Начало долгого пути: в Узбекистане открылся филиал НИТУ "МИСиС"
Здание завода пиротехники в Ленобласти разрушено взрывом до сонования
Цех завода пиротехники в Ленобласти разрушен взрывом до основания
Сотрудничество Узбекистана и России
Стратегическая дружба Узбекистана и России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054