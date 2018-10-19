РФ и Узбекистан подписали соглашение о разделе продукции по инвестпроекту

ТАШКЕНТ, 19 окт - Sputnik. Россия и Узбекистан определили коммерческие условия реализации проекта СРП по инвестиционному блоку "Независимость Узбекистана".
"Подписано дополнительное соглашение к соглашению о разделе продукции в отношении инвестиционного блока "Независимость Узбекистана" в Сурхандарьинской области республики Узбекистан", - сообщил РИА Новости представитель соинвестора проекта, предпринимателя Андрея Филатова.
"Подписанный в Ташкенте документ предусматривает создание единого инвестора Suhran Investments Limited для привлечения проектного финансирования и утверждает коммерческие условия реализации проекта, в том числе пропорции раздела продукции между государством и инвестором", - отметил он.
В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов - Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерняя структура Gazprom International), Altmax Holding Ltd., АК "Узнефтегаздобыча" (входит в АО "Узбекнефтегаз") СРП по инвестиционному блоку "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой газового месторождения "25 лет Независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области.
Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе в течение 2018-2022 годов планируется провести бурение скважин, обустройство месторождения М25, проведения геологоразведочных работ на инвестиционном блоке, строительство инфраструктуры и газоперерабатывающего завода мощностью 5 миллиардов кубометров. "Планируемый объем инвестиций на первом этапе составит более 2 миллиардов долларов", - уточнил представитель Филатова.