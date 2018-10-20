В Узбекистане подорожают газ, свет и бензин

Изменение тарифов на топливно-энергетические ресурсы планируется с 16 ноября, в Юнусабадском районе также введут базовые нормы потребления.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. С 16 ноября в Узбекистане вырастут цены на газ, свет и бензин, сообщается в проекте постановления правительства.

Кроме того, в Юнусабадском районе Ташкента планируют ввести базовые нормы потребления электричества и газа.

"Установить с 16 ноября 2018 года розничные цены с учетом налога на потребление автобензина и дизельного топлива на автобензин марки Аи-80 – 4 000 сум/литр, автобензин марки Аи-91 – 4 500 сум/литр, дизельное топливо – 4 800 сум/литр, дизельное топливо ЭКО – 4 900 сум/литр", - говорится в документе.

В ноябре цены на электроэнергию вырастут с 228,6 до 331 сума за 1 кВт/ч, а уже в июне 2019-го ожидается повышение до 370 сумов. Газ при наличии газовых счетчиков планируют повысить до 320 сумов с 16 ноября и до 350 – с 1 июня.