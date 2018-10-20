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Как делают автомобили GM Uzbekistan

GM Uzbekistan и Ravnaq-bank запустили новое льготное кредитование Lacetti

© Новости Узбекистана
Экономика
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Программа вступит в силу 22 октября 2018 года и коснется 500 автомобилей, которые можно будет приобрести по четырем кредитным условиям.

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. Монополист узбекского автомобильного рынка GM Uzbekistan в октябре запускает новое льготное кредитование машин Lacetti, сообщает пресс-служба компании.

Организация заключила договор  с Ravnaq-bank, который в 2018 году празднует свое 17-летие, и с 22 октября клиенты смогут получить кредит на новых условиях на 500 автомобилей указанной марки.

"Вы можете оформить льготный кредит на автомобиль Lacetti CDX по следующим кредитным условиям : при предоплате в 10% - до 5 лет - 22% годовых, при предоплате в 30% - до 3 лет - 20% годовых, при предоплате в 50% - до 2 лет - 19% годовых, при предоплате в 60% - до 15-ти месяцев - 18% годовых", - говорится на сайте GM Uzbekistan.

Для получения кредита необходимо предоставить технический паспорт, справку о доходах и другие документы.

Также в компании напоминают, что в случаях вымогательства клиент может обратиться в call-центр и сообщить о проблемах.

Теги:
Кредитование, Банки, GM Uzbekistan



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