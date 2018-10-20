Узнацбанк договорился со Сбербанком о сотрудничестве на 350 млн долларов

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В рамках первого Форума межрегионального сотрудничества в Ташкенте Узнацбанк договорился с российским Сбербанком о сотрудничестве, сообщает пресс-служба узбекистанского банка.

"Соглашением предусматривается сотрудничество с российским Сбербанком по финансированию крупных проектов, а также проектов в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства. Кроме того, данное соглашение даст возможность клиентам Узнацбанка пользоваться широким спектром услуг Сбербанка", - говорится в пресс-релизе.

Речь идет о структурировании финансирования и торговом финансировании, использовании базы данных Сбербанка для отбора поставщиков товаров и услуг.

Форум межрегионального сотрудничества проходил 19 октября в рамках государственного визита в Узбекистан президента России Владимира Путина, всего главы двух стран и организации подписали свыше 800 документов.