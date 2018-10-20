Заседание межправительственной узбекско-германской группы прошло в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 20 окт - Sputnik. В Государственном комитете Узбекистана состоялось 15-е заседание узбекско-германской межправительственной рабочей группы по торговле и инвестициям, сообщает Управление координации инвестиционных бизнес-форумов и PR Госкоминвестиций.

Стороны обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе касающихся сотрудничеств в области энергетики, сельского хозяйства, банковского сектора, рамочные условия для экономической деятельности в Узбекистане для зарубежных компаний. Также представители Германии высоко оценили последние реформы в Узбекистане.

Управление Госкоминвестиций Заседание узбекско-германской группы

"Сегодня успешно реализуются совместные инвестиционные проекты как с такими немецкими компаниями как ACL Autentik Produkte Gmbh - по производству медицинской техники, с компанией "Кнауф" - в области производства строительных материалов, с AKA Investment holding, производящих резервуары для нефтепродуктов", - заявил первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям.

Кроме того, активно развивается партнерство в сфере сельхозмашиностроения и электротехнической отрасли.