Эксперт: есть реальный голод на хорошую бизнес-аналитику по Узбекистану

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik, Дильшода Рахматова. В рамках государственного визита Владимира Путина в Узбекистан 18-19 октября состоялся первый межрегиональный форум между представителями регионов, предприятий и бизнес-структур РФ и Узбекистана. В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии, ключевые спикеры выступили с докладами и презентациями.
В ходе переговоров было подписано несколько сотен двусторонних документов на общую сумму свыше 27 миллиардов долларов. Большая часть - 20,8 миллиардов — приходится на инвестиционные проекты, еще более 6 миллиардов — на торговые контракты.
Один из участников форума управляющий партнер Osokins Consulting Роман Осокин высоко оценил прошедшее мероприятие, заметив, что оно превзошло даже самые смелые ожидания.
В то же время, по его мнению, форуму не хватило участия независимых экспертов, которые бы представили аналитику и прогнозы как по экономике Узбекистана в целом, так и по отдельным индустриям.
"Существует реальный информационный голод на хорошую бизнес-аналитику по Узбекистану. Такими экспертами могли бы стать крупнейшие фирмы в сферах финансового и юридического консалтинга, консалтинга по недвижимости и по управлению проектами. Еще хотелось бы, чтобы на следующем форуме было меньше докладов и презентаций, и больше панельных дискуссий. Очень не хватило обмена мнениями в формате "вопрос-ответ", — подчеркнул Осокин.
В работе межрегионального бизнес-форума приняли участие свыше тысячи делегатов из России, представляющие 18 регионов страны и около 180 структур, предприятий и компаний. Ожидается, что подобная дискуссионная и бизнес-площадка будет действовать на постоянной основе и такие встречи станут в будущем регулярными.