Эксперт: есть реальный голод на хорошую бизнес-аналитику по Узбекистану

Эксперт по управлению проектами, управляющий партнёр Osokins Consulting Роман Осокин, принимавший участие в первом межрегиональном узбекско-российском бизнес-форуме в Ташкенте, поделился своими впечатлениями о мероприятии и предложил некоторые форматы на будущее.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik, Дильшода Рахматова. В рамках государственного визита Владимира Путина в Узбекистан 18-19 октября состоялся первый межрегиональный форум между представителями регионов, предприятий и бизнес-структур РФ и Узбекистана. В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии, ключевые спикеры выступили с докладами и презентациями.

В ходе переговоров было подписано несколько сотен двусторонних документов на общую сумму свыше 27 миллиардов долларов. Большая часть - 20,8 миллиардов — приходится на инвестиционные проекты, еще более 6 миллиардов — на торговые контракты.

Один из участников форума управляющий партнер Osokins Consulting Роман Осокин высоко оценил прошедшее мероприятие, заметив, что оно превзошло даже самые смелые ожидания.

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"Стоит поблагодарить организаторов за такое мероприятие. Я полтора года в Узбекистане, и могу подтвердить, что проходящий Узбекско-Российский форум превзошёл другие международные бизнес-мероприятия, что я здесь видел, и по количеству участников, и по качеству организации. Разумеется, визит Президента России, нескольких губернаторов, членов правительства РФ придало форуму дополнительную значимость. И это отвечает видимой позитивной тенденции в отношения между Россией и Узбекистаном: за последний год товарооборот между странами вырос больше чем на треть", — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан

В то же время, по его мнению, форуму не хватило участия независимых экспертов, которые бы представили аналитику и прогнозы как по экономике Узбекистана в целом, так и по отдельным индустриям.

"Существует реальный информационный голод на хорошую бизнес-аналитику по Узбекистану. Такими экспертами могли бы стать крупнейшие фирмы в сферах финансового и юридического консалтинга, консалтинга по недвижимости и по управлению проектами. Еще хотелось бы, чтобы на следующем форуме было меньше докладов и презентаций, и больше панельных дискуссий. Очень не хватило обмена мнениями в формате "вопрос-ответ", — подчеркнул Осокин.

Он выразил уверенность, что именно интерактивный формат поможет представителям двух стран лучше узнать друг друга и станет индикатором успешности подобных встреч, а также будет способствовать формированию еще более доверительных отношений между представителями бизнеса из России и Узбекистан.

В работе межрегионального бизнес-форума приняли участие свыше тысячи делегатов из России, представляющие 18 регионов страны и около 180 структур, предприятий и компаний. Ожидается, что подобная дискуссионная и бизнес-площадка будет действовать на постоянной основе и такие встречи станут в будущем регулярными.