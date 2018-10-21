Иваново и Узбекистан обсуждают создание совместных текстильных предприятий

Стороны встретились в рамках форума "Узбекистан - Россия: текстильное сотрудничество – без границ", который прошел в выставочном центре "Узэкспоцентр".

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Делегация Правительства Ивановской области в Узбекистане обсудила с ведущими предприятиями-экспортерами Узбекистана поставку текстильной продукции и создание совместных производств на территории двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"

Стороны встретились в рамках форума "Узбекистан - Россия: текстильное сотрудничество – без границ", который прошел в выставочном центре "Узэкспоцентр".

© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром" Совещание посвященное текстильному сотрудничеству между Узбекистаном и РФ

По итогам текстильной сессии подписано соглашение о взаимопонимании между Ассоциацией "Узтекстильпром" и Правительством Ивановской области.

Россия и Узбекистан успешно сотрудничают в сфере текстильной промышленности. В 2016 году республика заняла третье место среди основных поставщиков хлопкового текстиля в РФ. В Узбекистане действуют десять текстильных предприятий с российскими инвестициями, которые производят пряжу, готовые швейно-трикотажные изделия.