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Совещание посвященное текстильному сотрудничеству между Узбекистаном и РФ

Иваново и Узбекистан обсуждают создание совместных текстильных предприятий

© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
Экономика
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Стороны встретились в рамках форума "Узбекистан - Россия: текстильное сотрудничество – без границ", который прошел в выставочном центре "Узэкспоцентр". 

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Делегация Правительства Ивановской области в Узбекистане обсудила с ведущими предприятиями-экспортерами Узбекистана поставку текстильной продукции и создание совместных производств на территории двух стран. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"

Стороны встретились в рамках форума "Узбекистан - Россия: текстильное сотрудничество – без границ", который прошел в выставочном центре "Узэкспоцентр". 

Совещание посвященное текстильному сотрудничеству между Узбекистаном и РФ
© Пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром"
Совещание посвященное текстильному сотрудничеству между Узбекистаном и РФ

По итогам текстильной сессии подписано соглашение о взаимопонимании между Ассоциацией "Узтекстильпром" и Правительством Ивановской области.

Россия и Узбекистан успешно сотрудничают в сфере текстильной промышленности. В 2016 году республика заняла третье место среди основных поставщиков хлопкового текстиля в РФ. В Узбекистане действуют десять текстильных предприятий с российскими инвестициями, которые производят пряжу, готовые швейно-трикотажные изделия.

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Теги:
текстиль, Россия, Узбекистан



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