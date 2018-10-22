Узбекистан примет участие в "Евразийской неделе" в Ереване

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Представители Узбекистана примут участие в международном форуме "Евразийская неделя", который стартует в понедельник, 22 октября, в Ереване. Об этом говорится на сайте Евразийской экономической комиссии.

"Крупнейший на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) саммит представителей власти, регулирующих органов и бизнеса пройдет в Ереване 22–24 октября. В фокусе "Евразийской недели 2018" – создание благоприятного бизнес-климата на территории стран Союза, укрепление производственных связей, развитие экспортного потенциала, создание привлекательных условий для зарубежных инвесторов", - указывается в сообщении.

В мероприятии примут участие около двух тысяч участников и более 150 спикеров, в числе которых – вице-премьеры и министры правительств, руководители госкорпораций и представители бизнеса государств-членов ЕАЭС.

Заявлены участники из России, Армении, Афганистана, Узбекистана, Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, Ирана, Италии, Казахстана, Камбоджи, Кыргызстана, Китая, Литвы, Молдовы, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Соединенного Королевства, США, Таджикистана, Швейцарии, Катара, Франции, Аргентины, Испании, Украины.

В программу вошли свыше 30 дискуссионных мероприятий.

Среди глобальных тем – "Технологический прорыв и потенциальные возможности стран ЕАЭС", "Внешнеэкономическая деятельность ЕАЭС как источник экономического роста и фактор устойчивости в развитии бизнеса", "Использование интеграционного потенциала ЕАЭС в целях развития промышленности стройматериалов".

Также пройдут круглые столы на темы: "Совершенствование положений Договора о ЕАЭС в сфере технического регулирования", "Цифровая прослеживаемость в ЕАЭС: перспективы развития". Кроме того, в рамках форума пройдет финал конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы".

Впервые в рамках форума организована выставка, на которой будут представлены экспортно ориентированные компании Союза из различных секторов экономики.